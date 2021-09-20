"100 тысяч гривен за отставку": Разумков обратился к правоохранителям
Источник:Верховная Рада
Дмитрий Разумков попросил антикоррупционные органы проверить слухи, что голоса за некоторые отставки вроде бы пытаются купить. По словам спикера, речь идет про 50, 70 и даже 100 тысяч гривен.
Разумков подчеркнул, что он не совсем понимает, кто может вести такие разговоры. В то же время они вредят деятельности и имиджу Верховной Рады.
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Я лично почти убежден, что это не соответствует действительности, но я бы хотел обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все же взяли эту информацию,
– подчеркнул Разумков.
Спикер отметил: он надеется, что правоохранители опровергнут слухи.
Схватка Разумкова и Арахамии
Недавно в прямом эфире вспыхнула стычка между Разумковым и руководителя фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Причиной стало то, что Разумков направил законопроект об олигархах для оценки Венецианской комиссии.
Арахамия заметил, что у него с Разумковым "хорошие добрососедские отношения". В то же время руководитель "слуг" напомнил: спикер – это должность, на которую делегируют, а не выбирают. Он призывал всегда это помнить.
"Я имею в виду, что у нас достаточно в одной фракции голосов, чтобы выдвинуть спикером любого человека. Официально, получается, мы его выбираем, но фактически выглядит ну...", – пояснил Арахамия
Разумков и законопроект об олигархах: главное
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект об олигархах в нынешнем виде нарушает ряд законов о правах людей. В частности, тем, что обязывает служащих подавать декларацию о встречах с олигархами. Денисову заинтересовало, как себя вести, если это происходит в пределах семей.
- Омбудсмен требовала направить документ на рассмотрение Венецианской комиссии. В "Слуге народа" убеждали, что это лишь затянет рассмотрение законопроекта.
- В то же время Разумков направил документ для оценки.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "определенные разногласия между фракцией и председателем Верховной Рады есть". Политик подчеркнула, что речь идет, в частности, о процедурах рассмотрения и неотложности закона об олигархах.