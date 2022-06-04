100 ударов за 100 дней: оккупанты регулярно обстреливают Житомирщину

За 100 дней полномасштабной войны россияне нанесли около 100 ракетных ударов по Житомирской области. Они разрушили значительное количество инфраструктуры региона.

Разрушения действительно значительны. За все время российские захватчики повредили 2 600 объектов и гражданской, и промышленной, и военной инфраструктуры.

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Овручская община была одной из первых

Первые удары в регионе российские оккупанты нанесли по Овручской общине. Как рассказал городской голова Овруча Иван Коруд на брифинге, сейчас они ожидают специалистов, которые должны провести технический аудит поврежденных зданий.

По его словам, россияне нанесли авиаудары по территории общины почти сразу после полномасштабного вторжения. Поврежденные здания есть как в Овруче, так и в соседних населенных пунктах. Ориентировочная стоимость ущерба значительна – более 150 миллионов гривен.

Представители общины уже подали в Житомирскую областную военную администрацию соответствующие документы по поврежденным зданиям. Они надеются, что впоследствии они смогут восстановить эти объекты. Пока нужно сделать техническое обследование зданий.

Сейчас уже представлены документы в областную государственную администрацию. Я думаю, что с понедельника будет комиссия и соответствующие специалисты, которые проведут техническое обследование этих построек, чтобы оформить техническую документацию для восстановления этих домов, – сказал Иван Коруд.

Напомним, 22 мая российские захватчики нанесли повторный ракетный удар по железнодорожной станции в Малинской общине Житомирской области. Тогда погиб проводник пассажирского поезда, а еще четыре человека – получили ранения.

Как сообщили в правоохранительных органах, вражеские ракеты разрушили несколько частных домов, объектов гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения. В офисе генпрокурора уже начали расследовать эту ситуацию. Они открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

20 мая российские оккупанты также коварно ударили по железной дороге в Малинской общине. Тогда они выпустили три ракеты, в результате чего пострадали три человека.

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