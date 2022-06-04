Руйнування дійсно значні. За увесь час російські загарбники пошкодили аж 2600 об’єктів і цивільної, і промислової, і військової інфраструктури.

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Овруцька громада була однією з перших

Перші удари в регіоні російські окупанти завдали по Овруцькій громаді. Як розповів міський голова Овруча Іван Коруд на брифінгу, зараз вони очікують на спеціалістів, які мають провести технічний аудит пошкоджених будівель.

За його словами, росіяни завдали авіаударів по території громади майже одразу після повномасштабного вторгнення. Пошкоджені будівлі є як в Овручі, так і в сусідніх населених пунктах. Орієнтовна вартість збитків значна – понад 150 мільйонів гривень.

Представники громади вже подали до Житомирської обласної військової адміністрації відповідні документи щодо пошкоджених будівель. Вони сподіваються, що згодом вони зможуть відновити ці об’єкти. Наразі потрібно зробити технічне обстеження будівель.

На тепер вже подані документи до обласної державної адміністрації. Я думаю, що з понеділка буде комісія і відповідні фахівці, які проведуть технічне обстеження цих будівель, щоб оформити технічну документацію для відновлення цих будинків, – сказав Іван Коруд.

Нагадаємо, 22 травня російські загарбники завдали повторного ракетного удару по залізничній станції в Малинській громаді, що на Житомирщині. Тоді загинув провідник пасажирського потягу, а ще четверо людей – зазнали поранень.

Як згодом повідомили в правоохоронних органах, ворожі ракети зруйнували кілька приватних будинків, об’єктів цивільної інфраструктури та господарські приміщення. В Офісі генпрокурора вже почали розслідувати цю ситуацію. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

20 травня російські окупанти також підступно вдарили по залізниці в Малинській громаді. Тоді вони випустили три ракети, внаслідок чого постраждали три людини.

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