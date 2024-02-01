1000 оккупантов, 12 танков, 16 бронированных машин, РСЗО: огромные потери врага на 1 февраля

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ показывают врагу, что ему не место на чужой земле. Так, оккупанты только за минувшие сутки потеряли 1000 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли 386 230 солдат. Однако их потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери России на войне в Украине

личного состава – 386 230 (+1000);

танков – 6322 (+12);

боевых бронированных машин – 11773 (+16);

артиллерийских систем – 9228 (+33);

РСЗО – 976 (+2);

средств ПВО – 663 (+0);

самолетов – 332 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7136 (+36);

крылатых ракет – 1847 (+1);

кораблей /катеров – 23 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 12267 (+36);

специальной техники – 1462 (+10).

Потери врага по состоянию на 1 февраля 2024 года

Какие потери врага по подсчетам ЦРУ