Наращивают производство: способна ли Россия атаковать Украину 1000 "Шахедов"

Россия работает над наращиванием производства "Шахедов". И уже были предположения, что когда-то враг сможет запускать и по 1000 беспилотников в сутки. Но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что, по разным данным, сейчас Россия производит 170-190 "Шахедов" в сутки. Еще столько же изготавливают различных "приманок".

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Может ли Россия запустить 1000 "Шахедов"

Как отметил Кузан, теоретически Россия способна это сделать. Но не ежедневно. При этом стоит учитывать способности оккупантов, количество пусковых площадок и так далее. Недавно они смогли запустить 728 различных беспилотников во время одной атаки.

Чисто математически ни сегодня, ни завтра, ни в этом году Россия не выйдет на такой показатель, чтобы "с колес" запускать сразу 1000 "Шахедов" с имитаторами. Если ежедневно накапливать определенное количество, меньше пускать во время некоторых атак, то им удается запустить более 700 дронов,

– сказал Кузан.

Украина работает над противодействием "Шахедам". Важно в конце концов получить больше возможностей бить по самим площадкам запуска этих беспилотников и местах их производства. Тут могли бы помочь Соединенные Штаты.

Если бы США предоставили разведданные, где россияне хранят "Шахеды" и где они собираются их запускать, то накопление крупных партий для России станет проблемой. Нужно еще иметь оружие, которое туда достанет,

– отметил Кузан.

Добавим, командующий Силам беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди не исключает вариант, что Россия когда-то сможет запускать 1000 беспилотников в сутки. Украина же работает над тем, чтобы противодействовать "Шахедам".