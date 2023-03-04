Рост более 2 метров, вес – 10 тысяч килограммов: Притула показал БТРа Спартана Назаровича

Благотворительный фонд Сергея Притулы за деньги людей приобрел 101 бронетранспортер для Вооруженных Сил нашего государства. Впоследствии основатель организации и вместе с тем известный телеведущий рассказал о характеристиках техники и продемонстрировал, как она выглядит.

Покупку 101 БТРа, в частности FV103 Spartan, можно считать историческим событием, ведь это закупочные объемы, которыми оперирует министерство обороны, а не благотворительная организация. Собственно, техника уже в распоряжении военных нашей армии.

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"У нас мальчик"

Без юмора в этой истории не обошлось. На видео, которое опубликовал Сергей Притула, видно, как бронетранспортер выезжает с фуры – телеведущий подает это как рождение ребенка.

Вы становитесь свидетелями уникального действа. Таинства появления на свет бронетранспортера. Мама фура хорошо доносила, открылась, и вот он появляется на свет. Тужимся, еще немного… Все волнуются. Еще немного… Друзья, я вас поздравляю – у нас мальчик… Боже, да у нас двойня,

– кричит на ролике Притула.

Также в подписи под видео говорится, что назвали бронетранспортера Спартаном Назаровичем. Его рост (высота) – 2,63 метра, а вес – 10 670 килограммов.

Рождение Спартана Назаровича: смотрите видео Сергея Притулы

Когда был объявлен сбор

Вспомним, что люди могли жертвовать деньги на эти бронетранспортеры от 2 ноября 2022, ведь тогда начался этот – уже легендарный – благотворительный сбор.

Только за полтора суток была собрана сумма свыше 236 миллионов гривен. Произошло это усилиями как людей, находящихся в Украине, так и за ее пределами.

Этот сбор – как и сотни других – свидетельствует, что украинцы – это непобедимая нация. Мы стопроцентно выигрываем войну, ведь боремся за идею и готовы ради этого отдавать последнее.

Притула отмечал, что закупка этой техники соглашалась с военнослужащими Вооруженных сил. Стоит сказать, что "Спартаны" – чрезвычайно хорошие БТРы и уже помогали нашим военным во время контрнаступлений.