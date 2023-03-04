Покупку 101 БТРа, зокрема FV103 Spartan, можна справді вважати історичною подією, адже це ті закупівельні об'єми, якими оперує міністерство оборони, а не благодійна організація. Власне, техніка уже в розпорядженні військових нашої армії.

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"У нас хлопчик"

Без гумору в цій історії не обійшлось. На відео, що опублікував Сергій Притула, видно, як бронетранспортер виїжджає з фури – телеведучий подає це як народження дитини.

Ви стаєте свідками унікального дійства. Таїнства появи на світ бронетранспортера. Мама фура добре доносила, розкрилася, і ось він з'являється на світ. Тужимося, ще трішки… Усі хвилюються. Ще трішки... Друзі, я вас вітаю – у нас хлопчик… Боже, та в нас двійня,

– кричить на ролику Притула.

Також у підписі під відео йдеться про те, що назвали бронетранспортера Спартаном Назаровичем. Його ріст (висота) – 2,63 метра, а вага – 10 670 кілограмів.

Народження Спартана Назаровича: дивіться відео Сергія Притули

Зверніть увагу! Притула наголошував, що закупівля цієї техніки погоджувалась з військовослужбовцями Збройних Сил. Варто сказати, що "Спартани" є надзвичайною хорошими БТРами та уже допомагали нашим військовим під час контрнаступів.

Коли було оголошено збір