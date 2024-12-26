Россия стремится к соглашению с Ираном, оккупанты продвигаются вблизи Северска: хронология 1037 дня войны
26 декабря в Украине продолжаются 1037 сутки полномасштабного вторжения. Россияне продолжают обстреливать украинские территории, однако, Силы обороны достойно дают отпор противнику.
О событиях на фронте и главных новостях 26 декабря сообщает 24 Канал.
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Россияне пытаются продвигаться на Северском и Лиманском направлениях, чтобы сформировать плацдарм наступления на Славянск и Краматорск. Для того, чтобы остановить врага, Украине необходимы крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и минометы. Президент США Джо Байден осудил ракетный удар России по Украине на Рождество и пообещал увеличить поставки ракет для ПВО. Он также добавил, что США продолжат поддерживать Украину. Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность относительно неготовности НАТО к борьбе с Россией без поддержки США и призвали усилить оборону Европы. Кроме этого, они предупредили, что Европа находится на грани возможностей помощи Украине. Во Франции завершили шестимесячную подготовку украинских пилотов и механиков для истребителей Dassault Mirage 2000-5F. Первые такие истребители Франция предоставит Украине уже в начале 2025 года.
Какова ситуация на фронте
Байден пообещал Украине больше ракет для ПВО
НАТО не готово к войне с Россией без США, – The Independent
Франция завершила обучение украинских пилотов и механиков
Россияне пытаются продвигаться на Северском и Лиманском направлениях, чтобы сформировать плацдарм наступления на Славянск и Краматорск.
Для того, чтобы остановить врага, Украине необходимы крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и минометы.
Президент США Джо Байден осудил ракетный удар России по Украине на Рождество и пообещал увеличить поставки ракет для ПВО.
Он также добавил, что США продолжат поддерживать Украину.
Лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии выразили обеспокоенность относительно неготовности НАТО к борьбе с Россией без поддержки США и призвали усилить оборону Европы.
Кроме этого, они предупредили, что Европа находится на грани возможностей помощи Украине.
Во Франции завершили шестимесячную подготовку украинских пилотов и механиков для истребителей Dassault Mirage 2000-5F.
Первые такие истребители Франция предоставит Украине уже в начале 2025 года.