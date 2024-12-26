Россия стремится к соглашению с Ираном, оккупанты продвигаются вблизи Северска: хронология 1037 дня войны

26 декабря в Украине продолжаются 1037 сутки полномасштабного вторжения. Россияне продолжают обстреливать украинские территории, однако, Силы обороны достойно дают отпор противнику.

О событиях на фронте и главных новостях 26 декабря сообщает 24 Канал.

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