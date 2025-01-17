УКР РУС
17 января 2025, 06:48
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Ночная атака "Шахедов", россияне приближаются к Покровску: хронология 1059 дня войны

Дарья Смородская

17 января в Украине начались 1059 сутки полномасштабной войны. Оккупанты продолжают давить на нескольких участках фронта и терроризируют гражданское население. На обороне страны стоят украинские Силы обороны, которые дают отпор врагу.

О главных событиях этих суток на фронте и последствиях вражеских атак на города и села Украины читайте в материале 24 Канала.

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06:32, 17 января

Украинские войска продвинулись в Курской области

Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ имеют успехи на территории от границы до Успеновки к югу от Кореневого.

06:28, 17 января

Ночью в результате падения обломков "Шахеда" в Киевской области есть пострадавшие

В одном из населенных пунктов Киевской области ранен мальчик 2012 года рождения. Из-за падения обломков дрона он получил контузию и рваную рану бедра.

Атака "Шахедов" вызвала в области пожар в кафе-магазине и на котельной на площади почти 200 квадратных метров. Взрывной волной повреждены окна соседнего дома.

06:24, 17 января

Путин, вероятно, не готов завершать войну

Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн. Он считает, что Владимир Путин стремится иметь стратегический контроль над Украиной.

Пока он не готов к серьезным переговорам. Об этом публично не сообщалось. Поэтому надо подождать и посмотреть, изменится ли отношение Путина. Я убежден, что большинство людей в России хотели бы, чтобы эта война закончилась, потому что им это стоит тысячи жизней, а экономика находится в трудном положении,
– сказал Родерик Лайн.

06:23, 17 января

По данным DeepState, за прошедшие сутки российские войска оккупировали села Песчаное, Славянка и Ясеново на Покровском направлении. Враги продвигаются у Котлиного, Звериного, Новоандреевки, Дачного, во Времовке и Часовом Яру.

06:17, 17 января

Возле Покровска продолжаются боевые действия

В Генштабе ВСУ сообщили, что около 35% боевых столкновений происходят возле Покровска. На этом направлении россияне совершили 47 атак, потеряв 300 военных.

Также ВСУ отбили многочисленные атаки врага на Курском, Торецком, Лиманском и Новопавловском направлениях.