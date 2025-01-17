Ночная атака "Шахедов", россияне приближаются к Покровску: хронология 1059 дня войны

17 января в Украине начались 1059 сутки полномасштабной войны. Оккупанты продолжают давить на нескольких участках фронта и терроризируют гражданское население. На обороне страны стоят украинские Силы обороны, которые дают отпор врагу.

О главных событиях этих суток на фронте и последствиях вражеских атак на города и села Украины читайте в материале 24 Канала.

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