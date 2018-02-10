Ночная атака "Шахедами" и взрывы в России: хронология 1083 дня войны
Российская армия 10 февраля, в 1083 день полномасштабного вторжения, продолжает атаковать Украину как на фронте, так и с воздуха. Наши защитники героически обороняются и наносят удары по тылу агрессора.
О последствиях российских атак, ситуацию на линии боевого соприкосновения и международной арене, главные новости 10 февраля – читайте в хронологии 24 Канала.
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в попытках остановить войну между Россией и Украиной. В то же время он не раскрыл деталей своих контактов с Путиным. На вопрос, общался ли он с Путиным после вступления в должность 20 января или еще раньше, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну". Он также подчеркнул, что не намерен разглашать детали переговоров. Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах. Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну, Дональд Трамп также отметил, что США поддерживают связь и с Киевом, и с Москвой. В полиции рассказали, что в результате взрыва в Сумах произошло возгорание нескольких автомобилей, еще более десятка транспортных средств получили повреждения. Также в трех многоквартирных домах повреждены окна. На месте происшествия оперативно работают полицейские, спасатели и другие профильные службы. Проводится ликвидация последствий атаки. Информация о количестве пострадавших и уровне разрушений пока уточняется, По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны. Позже стало известно об одном травмированном человеке. Это женщина 1987 года рождения, которую госпитализировали, о чем сообщили в городском совете Сум. В одном из домов нет газоснабжения. По данным ГСЧС, из пострадавшего дома были эвакуированы 60 человек. Спасатели потушили пожар. Около 2 ночи в телеграм-сообществах Краснодарского края России начали массово писать об угрозе дронов, а затем о взрывах и работе противовоздушной обороны. Среди прочего власти отчитывались о сбитых беспилотниках в поселке Афипском, где, мол, поврежден частный дом. И именно там расположен нефтеперерабатывающий завод, который является законной военной целью. Также россияне писали, что беспилотники атакуют город Славянск-на-Кубани, там насчитали не менее 10 взрывов. А перед этим люди слышали звуки, подобные пролету БпЛА. И там также пострадал дом, где выбило стекла. В самом Краснодаре вроде бы обломки БпЛА упали на многоэтажку – ЖК "Центральный". Говорят, жертв нет. Корреспонденты Суспильного около 01:30 сообщили о взрывах в Киеве. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе пожар, по информации экстренных служб, не связан с вражеской атакой на город. Городской голова также добавил, что в Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Кроме этого, было возгорание на территории рядом. В КГВА тем временем сообщили о работе ПВО в Киеве. Впрочем, говорят, пока падение обломков не зафиксировано. Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе. Это произойдет на полях Мюнхенской конференции. Известно, что Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая начнется 14 февраля. Туда же приедет и Джей Ди Вэнс вместе с несколькими другими топ-чиновниками США, и американские журналисты утверждают, что у вице-президента США уже запланирован разговор с Зеленским.
Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией
– заявил Трамп.
Какие последствия вражеской атаки по Сумах
Последствия российского удара "Шахедами" по Сумах / Фото Нацполиции
– отметили правоохранители.
В городе пострадали машины / Фото Нацполиции
В домах Сум повыбивало стекла и стекла / Фото Нацполиции
В Краснодарском крае летают неизвестные дроны
В Киеве были слышны взрывы
Джей Ди Вэнс встретится с Владимиром Зеленским в Мюнхене
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в попытках остановить войну между Россией и Украиной. В то же время он не раскрыл деталей своих контактов с Путиным.
На вопрос, общался ли он с Путиным после вступления в должность 20 января или еще раньше, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну".
Он также подчеркнул, что не намерен разглашать детали переговоров.
Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах. Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну,
Дональд Трамп также отметил, что США поддерживают связь и с Киевом, и с Москвой.
В полиции рассказали, что в результате взрыва в Сумах произошло возгорание нескольких автомобилей, еще более десятка транспортных средств получили повреждения. Также в трех многоквартирных домах повреждены окна.
На месте происшествия оперативно работают полицейские, спасатели и другие профильные службы. Проводится ликвидация последствий атаки. Информация о количестве пострадавших и уровне разрушений пока уточняется,
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.
Позже стало известно об одном травмированном человеке. Это женщина 1987 года рождения, которую госпитализировали, о чем сообщили в городском совете Сум. В одном из домов нет газоснабжения.
По данным ГСЧС, из пострадавшего дома были эвакуированы 60 человек. Спасатели потушили пожар.
Около 2 ночи в телеграм-сообществах Краснодарского края России начали массово писать об угрозе дронов, а затем о взрывах и работе противовоздушной обороны.
Среди прочего власти отчитывались о сбитых беспилотниках в поселке Афипском, где, мол, поврежден частный дом. И именно там расположен нефтеперерабатывающий завод, который является законной военной целью.
Также россияне писали, что беспилотники атакуют город Славянск-на-Кубани, там насчитали не менее 10 взрывов. А перед этим люди слышали звуки, подобные пролету БпЛА. И там также пострадал дом, где выбило стекла.
В самом Краснодаре вроде бы обломки БпЛА упали на многоэтажку – ЖК "Центральный". Говорят, жертв нет.
Корреспонденты Суспильного около 01:30 сообщили о взрывах в Киеве.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе пожар, по информации экстренных служб, не связан с вражеской атакой на город.
Городской голова также добавил, что в Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Кроме этого, было возгорание на территории рядом.
В КГВА тем временем сообщили о работе ПВО в Киеве. Впрочем, говорят, пока падение обломков не зафиксировано.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе. Это произойдет на полях Мюнхенской конференции.
Известно, что Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая начнется 14 февраля.
Туда же приедет и Джей Ди Вэнс вместе с несколькими другими топ-чиновниками США, и американские журналисты утверждают, что у вице-президента США уже запланирован разговор с Зеленским.