Ночная атака "Шахедами" и взрывы в России: хронология 1083 дня войны

Российская армия 10 февраля, в 1083 день полномасштабного вторжения, продолжает атаковать Украину как на фронте, так и с воздуха. Наши защитники героически обороняются и наносят удары по тылу агрессора.

О последствиях российских атак, ситуацию на линии боевого соприкосновения и международной арене, главные новости 10 февраля – читайте в хронологии 24 Канала.

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