11 "Шахедов" прилетели в 3 района Запорожья: Федоров о массированной атаке дронами

Российские "Шахеды" вечером 1 мая терроризировали Запорожскую область. Всего 11 беспилотников атаковали 3 района Запорожья.

Атака началась примерно в 22:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

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Что известно об атаке на Запорожье

По состоянию на утро 2 мая в результате атаки "Шахедов" по Запорожью зафиксировано по меньшей мере 29 раненых. 12 человек были доставлены в больницы, 2 из них – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 13-летний ребенок.

Полицейским удалось деблокировать 3 жителей, которые находились почти полтора часа под завалами.

К счастью, погибших нет.

Всего в результате атаки пострадали десятки многоэтажных и частных домов, корпус университета, учреждения здравоохранения. В зданиях повылетали окна.

Разрушен 1 дом, он восстановлению не будет подлежать. Скорее всего его снесут, а жителям дадут помощь в виде сертификатов.

Также был атакован Запорожский локомотиворемонтный завод, который также уже не сможет функционировать.

С ночи коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела. Разбор завалов еще продолжается.