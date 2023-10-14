"В борьбе не пожалею ни крови, ни жизни": воины 110-й ОМБр приняли присягу УПА

В день создания Украинской повстанческой армии наши военные, служащие на Востоке, приняли присягу повстанцев, боровшихся за Украину более 80 лет назад. Бойцы считают, что являются достойными потомками славных предков.

Собственно, 14 октября 1942 года считается официальной датой создания УПА. Сегодня, через 81 год после основания военного формирования, во время широкомасштабной русско-украинской войны воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко решили принять символическую присягу повстанцев.

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Мечта УПА сбылась

Как отметили в пресс-службе ОМБр, украинцам сейчас снова приходится бороться за собственное государство с оружием в руках. И продолжается эта борьба с тем же врагом, которого уничтожали наши деды-прадеды, в частности бойцы Украинской повстанческой армии.

Воины УПА мечтали, что придет время, когда один скажет "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!" Их мечта сбылась. По всему миру ныне знают лозунг украинских националистов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что наконец-то пора окончательно разбить извечного врага. "Честь всем героям Украинской повстанческой армии", – подчеркнули в 110-й ОМБр.

Украинские бойцы приняли присягу воинов УПА: смотрите видео

Обратите внимание! 110-я ОМБр названа в честь Марка Безручко – военачальника УНР. Он был одним из командиров военных формирований, одержавших победу в операции "Чудо на Висле", также известной как Варшавская битва 1920 года.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения бригада сражается в районе Авдеевки в Донецкой области. В феврале 2023 года президент Зеленский отметил ее в вечернем обращении за сбитие российского самолета вблизи этого города.