Взрывы в Украине, атака Новокуйбышевского НПЗ в России: хронология 1111 дня войны
В Украине продолжается 1111 день полномасштабного вторжения России. Враг продолжает атаковать наше государство как на поле боя, так и с воздуха, а наши защитники достойно отражают эти штурмы оккупантов.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 марта, сообщает 24 Канал.
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Институт изучения войны (ISW) заметил, что украинские силы продвинулись под Торецком и Покровском, а российские – в Сумской и Курской областях, а также вблизи Северска, Торецка, Курахово и Роботино. Дональд Трамп после полуночи 10 марта по киевскому времени во время перелета в президентском самолете ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты "вот-вот" возобновят обмен разведданными с Украиной. Мы почти это сделали (закончили паузу в обмене разведывательными данными, – 24 Канал). Мы вот-вот это сделаем, Также Дональд Трамп сказал, что от предстоящих переговоров своей команды с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии он ожидает хороших результатов. Эти переговоры запланированы на вторник, 11 марта. В то же время политик проигнорировал вопрос СМИ относительно последней массированной ракетной атаки российской армии на украинцев. Его спросили, не считает ли он это нападение проявлением неуважения со стороны Владимира Путина – Дональд Трамп здесь улыбнулся и отвернулся от журналиста. Примерно в половине второго ночи над городом Новокуйбышевск Самарской области прогремело несколько громких взрывов. Как сообщают местные паблики, Силы обороны нацелились на местный НПЗ. Местные жаловались на звук, характерный для беспилотника, после чего раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. Российские паблики пишут, якобы один дрон "сбили на подлете". Однако сообщалось о четырех громких звуках, а на территории нефтезавода фиксируют возгорание. Новокуйбышевский НПЗ сегодня является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть". Его проектная мощность составляет 8,8 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит более 20 видов товарной продукции, в частности моторные топлива высших экологических стандартов всем видам транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов. Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии состоятся переговоры Украины и США. Ожидается, что там американцы предоставят свою оценку мирному предложению Киева, пишет Reuters. По словам двух американских чиновников, США планируют использовать переговоры в Саудовской Аравии, чтобы частично определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для прекращения войны. Американская делегация также будет наблюдать за тем, серьезно ли настроены украинцы по улучшению связей с администрацией Трампа. Один из американских чиновников сказал: "Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на любой компромисс". Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это вам о чем-то говорит, Заметим, что украинская делегация в Саудовской Аравии будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. Со стороны США будут госсекретарь Марко Рубио и советник Майк Волц. Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Германию подписал меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence. Именно она является производителем системы противовоздушной обороны IRIS-T. Как отмечают в Минобороны, соглашение с производителем IRIS-T открывает путь к совместным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской ПВО. Также Меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое. Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны, В министерстве отмечают, что защита украинского воздушного пространства и населенных пунктов остается приоритетным направлением. Системы IRIS-T уже доказали свою эффективность. В Киевской области работает ППО по "Шахедам".
Какова ситуация на фронте, согласно данным ISW
Трамп сделал несколько новых заявлений об Украине
– заверил президент США.
Дроны атаковали российский Новокуйбышевск
В Саудовской Аравии США будут определять, готова ли Украина к "реалистичному миру", – Reuters
– сказал другой чиновник.
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T
– подчеркнул Умеров.
Институт изучения войны (ISW) заметил, что украинские силы продвинулись под Торецком и Покровском, а российские – в Сумской и Курской областях, а также вблизи Северска, Торецка, Курахово и Роботино.
Дональд Трамп после полуночи 10 марта по киевскому времени во время перелета в президентском самолете ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты "вот-вот" возобновят обмен разведданными с Украиной.
Мы почти это сделали (закончили паузу в обмене разведывательными данными, – 24 Канал). Мы вот-вот это сделаем,
Также Дональд Трамп сказал, что от предстоящих переговоров своей команды с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии он ожидает хороших результатов. Эти переговоры запланированы на вторник, 11 марта.
В то же время политик проигнорировал вопрос СМИ относительно последней массированной ракетной атаки российской армии на украинцев. Его спросили, не считает ли он это нападение проявлением неуважения со стороны Владимира Путина – Дональд Трамп здесь улыбнулся и отвернулся от журналиста.
Примерно в половине второго ночи над городом Новокуйбышевск Самарской области прогремело несколько громких взрывов. Как сообщают местные паблики, Силы обороны нацелились на местный НПЗ.
Местные жаловались на звук, характерный для беспилотника, после чего раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. Российские паблики пишут, якобы один дрон "сбили на подлете". Однако сообщалось о четырех громких звуках, а на территории нефтезавода фиксируют возгорание.
Новокуйбышевский НПЗ сегодня является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть". Его проектная мощность составляет 8,8 миллионов тонн нефти в год.
Предприятие производит более 20 видов товарной продукции, в частности моторные топлива высших экологических стандартов всем видам транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов.
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии состоятся переговоры Украины и США. Ожидается, что там американцы предоставят свою оценку мирному предложению Киева, пишет Reuters.
По словам двух американских чиновников, США планируют использовать переговоры в Саудовской Аравии, чтобы частично определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для прекращения войны.
Американская делегация также будет наблюдать за тем, серьезно ли настроены украинцы по улучшению связей с администрацией Трампа.
Один из американских чиновников сказал: "Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на любой компромисс".
Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это вам о чем-то говорит,
Заметим, что украинская делегация в Саудовской Аравии будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. Со стороны США будут госсекретарь Марко Рубио и советник Майк Волц.
Министр обороны Рустем Умеров во время визита в Германию подписал меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence. Именно она является производителем системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Как отмечают в Минобороны, соглашение с производителем IRIS-T открывает путь к совместным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской ПВО. Также Меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем ПВО втрое.
Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны,
В министерстве отмечают, что защита украинского воздушного пространства и населенных пунктов остается приоритетным направлением. Системы IRIS-T уже доказали свою эффективность.
В Киевской области работает ППО по "Шахедам".