Взрывы в Украине, атака Новокуйбышевского НПЗ в России: хронология 1111 дня войны

В Украине продолжается 1111 день полномасштабного вторжения России. Враг продолжает атаковать наше государство как на поле боя, так и с воздуха, а наши защитники достойно отражают эти штурмы оккупантов.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 марта, сообщает 24 Канал.

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