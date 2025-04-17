Месть за Сумы: СМИ утверждают, что ГУР дважды ударило по 112-й ракетной бригаде России
- Украинские разведчики дважды атаковали 112-ю ракетную бригаду России в городе Шуя Ивановской области – 16 и 17 апреля.
- Атаки осуществлялись с помощью дронов "Лютый". По словам собеседников СМИ, атака на бригаду является ответом за обстрел Сум.
В городе Шуя Ивановской области, где базируется 112–та ракетная бригада России, 16 и 17 апреля раздавались мощные взрывы. Именно это подразделение стоит за террористическими ракетными ударами по Сумах в Вербное воскресенье, 13 апреля. Как сообщают в СМИ, отомстили оккупантам украинские разведчики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Дроны ГУР атаковали 112-ю бригаду
Утром 16 апреля дроны атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду армии России в городе Шуя Ивановской области. Местные телеграмм-каналы публиковали кадры атаки, на которых фиксировали мощные взрывы и дым после прилетов. В ночь на 17 апреля Шую снова атаковали дроны. Местные утверждали, что в районе расположения 112-й ракетной бригады вспыхнул пожар.
Источники NV в Силах обороны сообщают, что ГУР МО дважды атаковало расположение 112-й бригады в городе Шуя Ивановской области. Удары по оккупантам нанесли с помощью дронов "Лютый".
Ссылаясь на собственные источники, журналисты утверждают, что задачи операции выполнены. Кроме того, источник NV также отметил, что удары по российской бригаде в том числе является ответом на обстрел оккупантами Сум в Вербное воскресенье.
Что известно о 112-й бригаде
Согласно информации в открытых источниках, 112-я ракетная бригада России – единственное подразделение, которое носит 7 орденов. Полное название этой бригады оккупантов, которая совершила военное преступление в Сумах, – 112-я гвардейская ракетная Новороссийская ордена Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада.
Ракетное соединение сухопутных войск вооруженных сил России дислоцируется в городе Шуя Ивановской области, которое 16 апреля атаковали дроны, и находится в составе 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Известно, что 112-я бригада причастна и к другим преступлениям. В частности, один из командиров этого подразделения причастен к ракетному удару по кафе в селе Гроза на Харьковщине. Тогда погибло 59 мирных жителей.
К слову, к ракетному удару по Сумах также причастна и 448 ракетная бригада. Ранее Силы обороны поразили пункт дислокации бригады в Курской области.