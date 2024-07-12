12 дней находился в "Охматдете" в коме: умер 7-летний мальчик из Прикарпатья

В Киеве в кардиоцентре умер 7-летний Егор Завадецкий. Он был на лечении в "Охматдете", когда Россия нанесла ракетный удар.

Известно, что мальчик с 20 июня находился в коме, ведь перенес сложную операцию. Егор получил тяжелые травмы после того, как упал с велосипеда.

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В Киеве умер мальчик, который был на лечении в "Охматдете"

Как рассказала мама мальчика, Анастасия Завадецкая, Егор оказался в больнице после того, как упал с велосипеда. 7-летний Егор получил серьезную травму печени, а также отек головного мозга и глаз. Кроме того, он перенес несколько сложных операций, после чего попал в реанимацию и 12 дней был в коме.

Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказала, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в остатке, что сохранился, образовался тромб. И снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови,

– рассказывала мама мальчика.

Мальчик находился на лечении в "Охматдете", ведь нуждался в сложном лечении. У 7-летнего Егора отказали печень, почки, не работал желудок и отмирала правая рука. Поэтому ребенок был на диализе.

Егор был в "Охматдете", когда Россия нанесла ракетный удар. Мальчик выжил и его вместе с мамой перевезли в кардиоцентр, где, как утверждают в СМИ, мальчик умер 12 июля.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Егора Завадецкого. Светлая память!

Ранее, 10 июля, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал о первой смерти ребенка. Пока неизвестно, говорится об одном и том же ребенке, или Егор – вторая жертва среди несовершеннолетних, погибших после удара по "Охматдету".

Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета". После – он был транспортирован в одну из больниц Киева,

– написал министр в сети.