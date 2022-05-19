12 февраля СМИ писали, вторгнется ли Россия в Украину, 16 мая – наоборот, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что после 24 февраля мир принципиально иначе оценивает потенциал Украины. Президент показал это на примере двух статей.

Да, президент, выступая перед студентами вузов, упомянул о двух статьях "Форбс". В первом заглавие за 12 февраля – "вторгнется ли Россия в Украину", а за 16 мая – "вторгнется ли украинская армия в Россию".

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Настроения мира изменились

Глава государства отметил, что после 24 февраля нам уже многое удалось. Мир стал смотреть иначе на ситуацию в нашем регионе и на соотношение сил.

Но важно, что мы сами думаем о себе. Что наши люди чувствуют о нашем государстве,

– отметил президент.



Заглавия статей, о которых говорит Зеленский

Борьба открывает возможности

Зеленский заметил, что для нашей страны сейчас совершенно особенное время. Миллионы украинцев сейчас борются за право на жизнь и свободу для нашего народа. Это, в свою очередь, открывает простор возможностей.

По словам президента, наша страна сейчас в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. Сейчас мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь.

Какая сейчас ситуация на фронте

Активные боевые действия продолжаются на Востоке Украины. Россияне не оставляют попыток захватить Донецкую и Луганскую области. Поэтому они постоянно обстреливают регион.

Однако ВСУ дают мощный отпор оккупантам. Только за минувшие сутки, 18 мая, украинские воины отбили 16 атак врага. В результате уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей россиян.

С Харьковщины оккупантов оттесняют. После начала контрнаступления, то есть с 5 мая, ВСУ освободили от российских захватчиков уже 23 населенных пункта на Харьковском направлении.

При этом Россия не перестает обстреливать Черниговскую и Сумскую области. Так они желают отвлечь наши силы от главных направлений. В Сумской области даже несколько раз пытались прорвать границу.

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