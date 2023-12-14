12-й пакет санкций против России: в ЕС все готово, осталась только формальность

14 декабря проходит саммит лидеров ЕС. Во время него также будут приниматься вопросы, касающиеся санкций против России. Известно, что 12 пакет уже готов. Его осталось только принять.

Как рассказывает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе, пресс-секретаря Шарля Мишеля спросили по поводу 12-го пакета санкций. По ее словам, осталась только формальность. То есть сам документ уже готов. Его должны только принять.

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Официально примут 12-й пакет санкций позже

Известно, что Европейский Совет приветствует принятие 12-го пакета санкций. ЕС решительно настроен на то, чтобы в дальнейшем ослаблять способность России вести агрессивную войну против Украины.

В коммюнике отмечают, чтобы эти санкции полностью и эффективно выполнялись, и чтобы их нельзя было обойти. Особенно это касается товаров с высокой степенью риска.

Европейский Совет приветствует принятие 12-го пакета санкций. Он также приветствует достигнутую договоренность по поводу Директивы об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС,

– говорится в коммюнике.

Также Европейский Совет осуждает поддержку войны России против Украины со стороны Ирана, Белоруссии и КНДР. Кроме того, призывают все государства не оказывать материальную или иную поддержку российской агрессии.

В ЕС подчеркивают, что в дальнейшем будут интенсивно работать с партнерами. Их цель – противодействовать лживым российским нарративам, а также дезинформации о войне.

Обратим внимание, что этот пакет санкций блокировала ранее Австрия. Впрочем, свое мнение на противоположное она изменила.

Что будет в 12-м пакете санкций

Ранее сообщалось, что 12-й пакет санкций ЕС против России будет содержать ограничения, касающиеся химикатов, литиевых батарей, термостатов, а также двигателей и сервомоторов для беспилотников, которые производит Кремль, чтобы атаковать Украину.

Кроме того, речь пойдет об ограничениях на импорт сжиженного пропана, чугуна и шпигелейзена, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.

Также важной составляющей 12-го пакета санкций будут моменты, относящиеся к борьбе с обходом ограничений для страны-агрессора.

Напоследок напомним, что в Европейском Совете приняли судьбоносное для нашего государства решение. Она решила начать переговоры о вступлении в Европейский Союз с Украиной и Молдовой.