12 тысяч должны были защищать Калининград: ВСУ полностью разбили 11 армейский корпус
Источник:Forbes
Воины ВСУ полностью разбили 11 армейский корпус, задачей которого было защищать Калининград. В то же время, когда у Кремля все начало особенно "идти по плану", военных забрали на войну в Украину.
По данным СМИ, 11 армейский корпус Россия сформировала еще 6 лет назад. По замыслу он должен был стать российским "козырем" в случае глобальной войны.
Заметьте Пьем из лужи, есть нечего, командиры пьяные, – кафир жалуется маме об условиях выживания
Украинские воины оперативно уничтожили захватчиков. Калининградская область осталась абсолютно без защиты. Угроза, которую регион составлял соседним странам, вдруг исчезла.
К началу полномасштабной войны в Калининграде было 12 тысяч военных. У них было около ста танков Т-72, несколько сотен БТР, гаубицы и ракеты.Обратите внимание! Именно 11 армейский корпус представлял угрозу странам Балтии. НАТО внимательно следило за тем, как Россия наращивает силы в Калининграде.
Как ВСУ нанес колоссальный ущерб 11 армейскому корпусу
Перебросили 11 армейский корпус в Украину недалеко от Харькова. В августе 2022 года для военных из Калининграда начались времена отрицательного успеха. Некоторые батальоны пришлось сократить до одной десятой от первоначальных показателей.
По состоянию на осень 11-го армейский корпус пострадал сильнее, чем большинство российских формирований.
11-й армейский корпус должен был защищать Калининград и угрожать восточному фронту НАТО. Теперь не может ни того, ни другого,
– говорится в сообщении СМИ.
Россияне несут бешеные потери в Украине
- По состоянию на 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать уже 70 250 оккупантов.
- Захватчики жалуются на колоссальные потери даже в разговорах с семьями. В частности, в октябре ликвидировали заместителя начштаба "Вагнера".
- В Луганской области недавно уничтожили казарму с оккупантами.
- Алексей Арестович отметил, что только под Бахмутом захватчики потеряли около 8 тысяч человек.
- ВСУ оперативно уничтожают вражескую технику. Владимир Зеленский рассказал, что общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250.
Заметьте – как работает спецподразделение "Гонор": смотрите видео