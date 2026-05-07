О ленте рассказали в пространстве Укринформа.

Что известно о фильме "12. Земля Героев"?

В Украине презентовали фильм "12. Земля Героев". Его поддержали Сухопутные силы ВСУ и помогли собрать нужных людей.

Фильм рассказывает о современных украинских бойцах широкой аудитории. Речь идет о тех, кого наградили самыми высокими государственными наградами.

Начальник Управления коммуникации Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Подик отметил, что сегодня крайне важно популяризировать украинских героев. Ни один голливудский фильм, по его убеждению, не передаст те эмоции реальные события, которые переживали и переживают украинские военные ежедневно.

Нужно героизировать поступки. Люди выполняют колоссальную работу. Я даже не могу описать словами, что там происходит, и через что люди проходят,

– говорит командир штурмового батальона 225 ОШП Герой Украины Иван Козин.

Он отметил, что люди забывают о боях под Авдеевкой, Соледаром, Бахмутом. Война в Украине, по его мнению должна быть в памяти людей по аналогии с 300 спартанцами. Украина сегодня так же героически защищают свою землю.

Продюсер фильма, начальник 1 ЦИКП СВ ВСУ Тарас Ткаченко отметил, что фильм полностью готов к показу, однако важно представить его именно в начале учебного года, чтобы он достиг основной аудитории – украинской молодежи.

