Про стрічку розповіли у просторі Укрінформу.

Дивіться також 3 українські бойовики, які перевершують Netflix

Що відомо про фільм "12. Земля Героїв"?

В Україні презентували фільм "12. Земля Героїв". Його підтримали Сухопутні сили ЗСУ та допомогли зібрати потрібних людей.

Фільм розповідає про сучасних українських бійців широкій аудиторії. Йдеться про тих, кого нагородили найвищими державними відзнаками.

Начальник Управління комунікації Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Подік зауважив, що сьогодні вкрай важливо популяризувати українських героїв. Жоден голлівудський фільм, на його переконання, не передасть ті емоції реальні події, які переживали і переживають українські військові щодня.

Потрібно героїзувати вчинки. Люди виконують колосальну роботу. Я навіть не можу описати словами, що там відбувається, і через що люди проходять,

– каже командир штурмового батальйону 225 ОШП Герой України Іван Козін.

Він зазначив, що люди забувають про бої під Авдіївкою, Соледаром, Бахмутом. Війна в Україні, на його думку повинна бути в пам'яті людей за аналогією з 300 спартанцями. Україні сьогодні так само героїчно боронять свою землю.

Продюсер фільму, начальник 1 ЦІКП СВ ЗСУ Тарас Ткаченко зауважив, що фільм повністю готовий до показу, однак важливо презентувати його саме на початку навчального року, аби він досяг основної аудиторії – української молоді.

Нещодавно в Україні вийшов фільм "КІЛЛХАУС"