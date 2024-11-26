В российском Башкортостане спутали "кукурузник" с дроном и открыли по нему огонь: видео

Испуганные жители Башкортостана пожаловались, что их якобы атакуют дроны. Однако, как оказалось, это всего лишь "кукурузник" АН-2.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Они сообщали, что БПЛА якобы атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

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В Башкирии испугались, что их атаковали "дроны"

По данным российских телеграмм-каналов, под "атакой" вечером 26 ноября оказался город Салават.

Местные жители утверждали, что работало ПВО. Они же и опубликовали кадры, на которых виден неизвестный летательный аппарат в небе.

Неизвестный летательный аппарат в Башкирии: смотрите видео

Однако позже местная спасательная служба сообщила, что у Салавате нет угрозы атаки беспилотников, а жители города спутали самолет с дроном.

Речь идет о легком транспортном самолете АН-2, известном как "кукурузник".

Сообщается, что он залетел в запретную зону. В городе сразу включили сирену воздушной тревоги, а охрана местного НПЗ открыла по нему огонь.

Несмотря на это, телеграмм-каналы Салавата опубликовали видео, на котором виден масштабный пожар в городе.

Что горит и какая причина, пока неизвестно.

Пожар в Салавате: смотрите видео