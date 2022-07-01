Россиян выгнали из Змеиного, НАТО перевооружит Украину: основное за 127-й день войны

Украинские защитники и защитницы смело защищают нашу землю от российских захватчиков. Тяжелое противостояние между ВСУ и оккупантами продолжается уже 127 дней подряд.

Ключевые события четверга, 30 июня, 24 канал собрал в одном материале. О самом важном на военном, экономическом и дипломатическом фронтах – читайте ниже.

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23:11 Министерство защиты окружающей среды Украины сообщило, что лесничие из села Томашев в центральной Польше передали украинским военным 16 пикапов. Всего они передали 38 машин.

23:10 Оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате атаки захватчиков на Юге Украины сгорел склад с 70 тоннами зерна. Враг ударил по региону из реактивной системы залпового огня "Смерч" и снова атаковал ракетами.

23:03 Владимир Зеленский обратился к украинцам в день увольнения Змеиного. Президент объяснил, что это значительно изменяет ситуацию в Черном море, хотя еще не гарантирует безопасность и не гарантирует, что враг не вернется. Однако значительно ограничивает действия оккупантов. Основные тезисы президента:

ситуация на Донбассе остается наиболее жесткой –оккупанты достали все из своих запасов, чтобы бить по Луганщине и Донетчине;

Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС – в Румынию;

наше электричество может заменить существенную часть российского газа, потребляемого европейцами. По этому вопросу президент пояснил, что речь идет не просто об экспортной выручке для нас – это вопрос безопасности для всей Европы.

Обращение Зеленского за 30 июня: видео

22:26 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что Россия в Сумской области в течение дня:

обстреляла территорию Белопольского общества, – там прозвучало 20 минометных выстрелов;

в районе села Бояро-Лежачие Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.

К счастью, люди не пострадали, не разрушены никакие постройки.

22:03 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита в Мадриде заявил, что нет списка вооружений, которое запрещено поставлять Украине. Об этом ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

21:54 Британский премьер Борис Джонсон на саммите НАТО заявил, что Украина способна отвергнуть оккупантов, как планирует Зеленский.

И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И потому теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась,

– сказал Джонсон.

21:46 Турция продолжает прилагать немалые усилия для безопасного вывоза зерна из Украины с помощью коридоров. В регионе уже есть около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.

20:52 Греция заявила о готовности предоставить свои корабли для вывоза морским путем заблокированного Россией украинского зерна. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита в Мадриде. По его словам, Турция пытается быть посредником между Россией и Украиной в переговорах.

20:48 В Кременчуге похоронили первого погибшего в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". В селе Потоки простились с 42-летним Андреем Красюком. В "Амсторе" он работал в магазине бытовой техники.

20:12 Российские военные не прекращают обстрелы Лисичанска из разных типов вооружения. Оккупанты подбираются к городу по нескольким направлениям. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ситуация в Лисичанске крайне тяжелая, но полностью контролируемая Вооруженными Силами Украины.

19:51 ВСУ удачно остановили попытки врага вести штурмовые действия на ряде участке фронта. В частности, захватчики безуспешно пытались наступать на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях.

19:25 Поселок Белое Измаильского района Одесской области действительно освобожден от оккупантов. Пока что нет физического контроля ВСУ над нашей территорией, но со временем, надеемся, что все будет. Как сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, теперь нужно и дальше сохранять информационную тишину, ведь война продолжается. Радоваться – это хорошо, но это все может стоить жизни нашим защитникам.

Актуально Это пощечина России, – Братчук об освобождении Змеиного от оккупантов

18:38 Информация о том, что мэра Голой Пристани Александра Бабича освободили из плена, к сожалению, не подтвердилась. Об этом стало известно вечером 30 июня. Опроверг свое предыдущее сообщение депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Оккупанты похитили Александра Бабича еще 28 марта.

18:21 Вооруженные силы Украины по всей линии соприкосновения ведут оборонительные действия. Несмотря на это украинским военным удается проводить удачные контрнаступления и освобождать от оккупантов некоторые населенные пункты. Так, ВСУ освободили Потемкино и Павловку, обезвредили склады ГСМ врага.

17:54 Украина смогла обменять военнопленных, среди которых 95 – героические защитники "Азовстали". Как заявил экс-командир одного из добровольческих полков Украины, офицер ССО Максим Жорин, операция обмена срывалась несколько раз. Теперь Украина ожидает возвращения остальных пленных военных.

17:35 Россия несет сокрушительные потери личного состава и пытается привлечь на войну против нашего государства все возможные ресурсы. Так, на территории непризнанного Приднестровья мужчин массово агитируют вступать в ряды ВС России на военную службу по контракту. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 30 июня.

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17:03 За последние дни российские оккупанты увеличили свою активность в Херсонской области. Они активно занимаются похищениями и грабежом. Херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что оккупанты похитили не только мэра Херсона, но и чиновников городского совета.

16:25 Оккупанты забыли о Мариуполе после так называемого "освобождения". В городе – катастрофическая ситуация. Местным жителям не хватает продовольствия, а новые поставки россияне не планируют.

16:21 В Беларуси массово вызывают к военкоматам военнообязанных мужчин и женщин. Больше всего – в Гомельской области, однако известно о случаях в Минске, Гродно и Бресте.

16:12 Европейский суд по правам человека рекомендует России не исполнять смертный приговор, вынесенный двум британцам, воевавшим в составе Вооруженных сил Украины и попавшим в плен.

15:42 Российские оккупанты перекидывают в Украину новые партии боеприпасов. Направляются целые партии железнодорожных эшелонов. Боеприпасы отправили из России на прошлой неделе.

15:33 Российские захватчики 30 июня в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области. Враг применил кассетные боеприпасы.

15:18 В Деснянском районном суде 30 июня состоялось заседание по делу пленного оккупанта Куликова, который из танка обстрелял дом мирных жителей. Это произошло 26 февраля. В суде мужчина признал свою вину.

15:01 НАТО поможет Украине перейти с советского оружия на современное для борьбы с российской агрессией. Страны Североатлантического союза рассматривают широкий список вооружения натовского образца для ВСУ. Столтенберг ответил, получит ли Украина западные танки Об этом в Мадриде во время итоговой пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

14:52 В Украине арестовали права туристического агентства TUI, поскольку его владельцем является российский миллиардер, приближенный к Владимиру Путину. Арестовано более 31 миллиона гривен.

14:08 Российские захватчики обманывают жителей Херсонщины на оккупированных территориях. Они рассказывают ложь, будто Украина больше не будет выплачивать им пенсии.

14:06 Так, в Швеции приняли решение о предоставлении нашему государству дополнительной военной помощи. Правительство страны предоставит нам дополнительную военную помощь на сумму 500 миллионов крон. Таким образом, наши военные смогут еще больше ускорить победу над врагом.

13:39 В МВД предупредили, что россияне будут пробовать вернуться на Змеиный. Однако все попытки будут обречены на провал, ведь у вражеского войска нет ПО на этом участке. Так что больше остров не захватят.

13:12 СБУ опубликовала видео ракетного удара изнутри торгового центра в Кременчуге. На кадрах видно, что в помещении было много работников и посетителей. Испуганные люди в панике пытались скрыться.

Что происходило в ТРЦ Кременчуга во время ракетного удара: видео

12:50 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал мощное видео, как наши защитники выбивали россиян со Змеиного. Военный поблагодарил защитников Одесской области, которые делали все возможное, чтобы освободить стратегическую территорию из оккупации. Кстати, помогла им в этом украинская самоходная гаубица "Богдана".

Смотрите видео, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный:

12:45 СБУ разоблачила российских агентов, которые передавали врагу информацию о дислокации ВСУ в Черновицкой области. Кроме того, злоумышленники разведывали данные для ракетных ударов и диверсий на границе. К счастью, агентов задержали.

12:27 Россия вывела в Черное море 5 подводных лодок, 4 из них готовы наносить ракетные удары. Отметим, что такое количество судов в море – большое. Ведь в Черноморском флоте России всего 7 подводных лодок.

12:08 Украинские защитники отразили контратаку захватчиков на Юге. Благодаря этому село Потемкино находится под контролем ВСУ. Кстати, во время боя наши военные уничтожили российскую технику.

11:54 Из российского плена освободили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича. Чиновник находился в неволе 3 месяца. Вернуть его домой удалось благодаря обмену пленными.

11:51 Российское минобороны подтвердило уход своих военных с украинского острова Змеиный. Признать поражение руководство оккупантов не смогло, поэтому традиционно наврало о "жесте доброй воли". Якобы они отступили, чтобы "показать, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины".

11:46 Сергей Гайдай сообщил, что при выходе украинских военных из Северодонецка ни один наш защитник не погиб. Уход состоялся централизованно и по плану.

11:06 Украинские военные нанесли новые удары по Змеиному. Оккупантам пришлось эвакуировать остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Вероятно, россиян на острове уже нет. Сейчас Змеиный охвачен огнем, там раздаются взрывы. Военные пообещали сообщить детали о результатах спецоперации.

10:11 Британская разведка заявила, что ситуация на фронте будет зависеть от способности ВСУ вести бой и избегать оцепления. Ведь сейчас россияне пытаются оцепить украинские подразделения в Донецкой области.

10:01 Вчера оккупанты обстреляли железнодорожную станцию ​​"Одноробовка" в Золочевском районе Харьковской области. Известно, что повреждения получили помещения на ее территории. За сутки вражеский огонь разрушил в области частные жилые дома, помещение здания сельсовета, производственные и хозяйственные помещения предприятия и автомобили.

10:00 Россияне отправили из временно оккупированного Бердянска судно с 7 тоннами украинского зерна. Пропагандисты заявили, что ворованная продукция направляется в одну из "дружественных стран". Вероятно, украинское зерно достанется Сирии, ведь друзей у Кремля не много.

09:43 Служба безопасности Украины установила обстоятельства запуска российской ракеты по торговому центру в Кременчуге. Ведомство нашло многочисленные подтверждения того, что оккупанты целенаправленно атаковали гражданский объект.

Россияне говорят, что якобы целились в завод возле ТРЦ, потому что там были "склады с оружием". На самом деле, этот завод не работает уже несколько лет, а никакой военной техники там никогда не было.

09:34 Под завалами николаевской многоэтажки, которую россияне вчера атаковали ракетой, обнаружили еще одного погибшего. Сейчас известно о 6 жертвах и 6 пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество убитых российским снарядом может быть больше.

09:33 Правительство Япония заявило, что предоставит Украине 100 миллионов долларов на строительство временного жилья для переселенцев и закупку медицинского оборудования. Кроме того, государство поможет обустроить места хранения украинского зерна.

09:04 Российские оккупанты бросили на захват Лисичанска все свои силы. Обстрелы практически не утихают и наносят сильные разрушения. Вчера враг уничтожил отделение полиции и обстрелял Лисичанский содовый завод и территории вдоль реки Северский Донец. Количество поврежденных домов даже не успевают подсчитать.

08:53 За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов. Общие потери оккупантов за все время полномасштабной войны составляют:

личного состава – 35 600 человек;

танков – 1 573 единицы (+1 за последние сутки),

боевых бронированных машин – 3 726 единиц (+6),

артиллерийских систем – 790 единиц (+9),

реактивных систем залпового огня – 264 единицы,

средств ПВО – 104 единицы (+1),

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица (+1),

крылатых ракет – 143 единицы (+1),

кораблей /катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единицы (+4),

специальной техники – 61 единица.

07:47 Российские оккупанты своими обстрелами уничтожили сельскохозяйственный склад в Зеленодольске Днепропетровской области. Известно, что в результате пожара сгорело 40 тонн зерна. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

07:45 За минувшие сутки наша авиация 20 раз атаковала российских оккупантов. Украинские штурмовики и бомбардировщики поразили командно-наблюдательный пункт россиян, 2 склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Известно, что войско захватчиков понесло потери и в живой силе, и в технике.

07:40 Актуальная сводка Генштаба о ситуации на фронте:

в Гомельской и Брестской областях Беларуси планируют провести скрытую мобилизацию;

ВСУ подавили попытку вражеского штурма возле Дементьевки на Харьковском направлении. Россияне были вынуждены отойти;

на Славянском направлении враг осуществляет перегруппировку войск и обороняется;

россияне пытаются блокировать Лисичанск и трассу Лисичанск – Бахмут;

оккупанты ведут наступление у Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас продолжаются активные бои;

ВСУ отбили оккупантов возле Клинового, Новолуганского и Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.

06:41 Алексей Арестович считает, что российские оккупанты активно будут атаковать Украину ракетами еще неделю – полторы. Далее массовые обстрелы прекращаются, ведь запас ракет у оккупантов не безлимитный.

05:57 Российская армия сбросила авиабомбу на склады с гуманитарной помощью в Луганской области. Теперь они практически разрушены. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

05:01 На Юге россияне пытались атаковать населенные пункты, которые только недавно освободили наши защитники. К счастью, безуспешно, и враг был вынужден отступить. Вооруженные Силы Украины нанесли захватчикам значительные потери на этом направлении. Вражеское войско только за сутки лишилось:

командно-наблюдательного пункта;

2 складов боеприпасов;

40 бойцов личного состава;

2 гаубиц "Мста-Б";

самоходной "Мста-С";

3 единиц бронированной и автомобильной техники;

полевого состава горюче-смазочных материалов.

03:24 Военные сообщили детали о дневных ракетных обстрелах Одесской области. Так, известно, что россияне запустили 6 снарядов из авиации и берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Одну из ракет сбили над Одесским районом, а остальные 5 – атаковали побережье Измаильского района. К счастью, обошлось без пострадавших.

01:00 В Харькове всего через 3 минуты после объявления воздушной тревоги раздались звуки взрывов. В общей сложности местные жители услышали 6 громких звуков. До этого СМИ писали, что харьковчане видели вылеты ракет из Белгорода.

00:59 Великобритания предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов на оборону. Кроме того, Лондон решил усилить восточный фланг НАТО и направить в Эстонию 1 тысячу своих военных и новейший авианосец.

00:20 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео момента попадания российской ракеты в жилую многоэтажку. Напомним, что в результате удара погибли 5 местных жителей, а еще 5 – получили ранения.

Смотрите видео ракетного удара по дому в Николаеве: