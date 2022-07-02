ОБСЕ сворачивает миссию в Украине, а США дают новый пакет помощи: основное за 128 день войны

Украинские защитники и защитницы уже 128 день защищают нашу страну от российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу сразу на нескольких направлениях.

Главные события на фронте в течение 1 июля 24 канал собрал в одном материале. Что происходит на военном и дипломатическом фронтах – читайте ниже.

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23:58 У Шольца отреагировали на удар по Одесской области. Правительство Германии назвало военным преступлением и "решительно осудило" эту атаку. "Это еще раз жестоко показывает, что российский агрессор сознательно мирится с гибелью мирных жителей", – заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

23:37 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подытожил события в области в течение дня. Он акцентировал, что с девяти утра до вечера россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов различного калибра по территории Сумской области. В одной из общин пострадала 64-летняя женщина, которая была на огороде во время обстрела. За день россияне разрушили многие объекты инфраструктуры региона:

дома мирных жителей;

фермерские хозяйства;

электросети;

водонапорную башню.

Последствия обстрелов Сумской области 1 июля / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

23:16 Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия творит террор, но эти угрозы не повлияют на наше движение в ЕС. В частности, президент много сказал о ночном ударе россиян по Одесской области. Главные тезисы из обращению главы Украины:

Одновременно с ракетами по Сергеевке были запущены ракеты по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это целенаправленный российский террор, а не какие-то ошибки или случайное попадание ракет.

Благодарен США и лично Байдену за объявленный новый пакет поддержки для Украины. Он содержит очень мощные системы NASAMS – зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу ПВО.

Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов. Договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для Юга Украины.

Увеличиваем внешнеполитические связи Украины с Латинской Америкой. Провел переговоры с лидерами Аргентины и Чили. Интересы Украины будут представлены везде в мире.

Несмотря на войну мы не прекращаем наше движение в Евросоюз. Сегодня в Верховной Раде подписал вместе со спикером и нашим премьером заявление по евроинтеграции. Мы зафиксировали документом, что начинаем двигаться от статуса кандидата к полноправному членству.

Обращение Владимира Зеленского за 1 июля: смотрите видео

23:05 Украина получила от Германии грант в 1 миллиард евро. О предоставлении этих средств стало известно в конце июня. Деньги пойдут на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

22:43 В МИД сообщили, какие потери для Украины составляет блокировка наших портов врагом. Речь идет об ориентировочно 170 миллионах долларов недополученной валютной выручки в месяц.

22:35 Сборная Украины уверенно победила Грузию в отборе на чемпионат мира по баскетболу. Счет – 79:66.

21:55 Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов.

По его словам, к сожалению, 1 июля умерла очень тяжело раненая после обстрела села Орлово в Херсонской области женщина 1974 года рождения. Врачи несколько дней боролись за нее, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Это еще одна смерть и военное преступление на кровавых руках россиян.

21:50 В Дергачевском городском совете сообщили, что за 1 июля оккупанты снова обстреливали из артиллерии город. Также территории Безруковского, Слатинского, Прудянского, Токаревского и Русско-Лозовского старостинских округов.

Отметили, что в последние дни интенсивность обстрелов Дергачей снизилась. Но в населенных пунктах ближе к линии фронта, наоборот, выросла. В Русской Лозовой, Питомнике, Новом, Дементиевке, Цуповке, Прудянке и Слатино почти без остановки идут новые "прилеты". Российские оккупанты стреляют по фронтовым поселкам и селам из реактивной артиллерии, танков и минометов. К счастью, за последние сутки жертв и раненых среди гражданского населения не было.

21:38 Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине. Он включает новейшие норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS. Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи Украине на 820 миллионов долларов.

21:01 вечером 1 июля российские самолеты сбросили на остров Змеиный фосфорные бомбы. Су-30 вылетели с аэродрома Бильбек. Видео удара опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

20:37 В порт города Карасу в Турции, зашел корабль "Жибек Жолы" из оккупированного Бердянска – на нем привезли краденое в Украине зерно. Офис Генпрокурора сразу обратился к турецкой стороне с просьбой принять соответствующие меры.

20:28 Алексей Резников сообщил, что более 90 000 российских военных получили ранения в войне против Украины. Среди оккупантов много пропавших без вести, которых власти России выдают за "потерянных", чтобы избежать выплату компенсаций родственникам.

20:27 ОБСЕ начала процесс сворачивания своей миссии в Украине. Причиной этого стала позиция России, которая до сих пор является членом организации.

19:58 Кулеба призвал как можно быстрее дать Украине современные системы ПВО после ночных ударов по Одесской области. Именно так мы избавимся от ракетного террора наших граждан.

18:57 Еврокомиссия выделяет Украине 1 миллиард евро макрофинансовой помощи. О первом транше Еврокомиссия объявила еще в мае. Это поможет обеспечить первоочередные потребности страны.

18:45 Россияне трижды обстреляли Белгород-Днестровский район Одесской области. Известно, что враг попал в многоквартирный жилой дом, в базу отдыха, а третья ракета упала в поле, рядом с населенным пунктом.

18:41 Генштаб опубликовал вечернюю сводку с фронта. Основные новости:

ВСУ отразили попытку оккупантов вести разведку боем в направлении Лисичанского желатинового завода;

россияне нанесли авиаудар в районе села Дивизия на Одесчине;

враг ударил по Харьковщине с вертолетов Ка-52.

18:11 Состоялось первое заседание Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак выступил с речью, где четко обозначил, чего именно ждет наше государство. По его словам, Будапешта-2 не будет.

17:20 За время своего пребывания на острове с 24 февраля страна-агрессор потеряла там техники на почти миллиард долларов.

16:37 В Николаеве завершили разбор завалов многоэтажки, в которую попала российская ракета. Жертвами очередного преступления российский армии стали 8 человек. Сейчас люди пытаются спасти уцелевшее имущество.

16:29 Российская ракета в Одесской области попала в детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове. После пандемии его собирались открывать. В здании выбило окна. Также 5 работников центра ранены, а один – погиб. Все они жили в здании, пострадавшем от обстрелов.

16:13 Украинские военные метко уничтожают склады боеприпасов россиян, командные пункты оккупантов и т.д. В то же время у россиян проблемы с разведкой и корректировщиками огня.

16:05 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что уже есть 21 погибший человек из-за российской атаки на жилые объекты области сегодня. Среди них – погибший мальчик 12 лет. Число пострадавших не изменилось. Речь идет о 38 пострадавших. Под завалами надеются еще кого-то найти.

16:02 Разведка сообщила 24 каналу, что российские оккупанты хотят забросить на войну курсантов из Донецка. Врагу не хватает живой силы.

15:56 В районе Керченского моста днем ​​1 июля происходит что-то странное: вблизи незаконного объекта оккупантов облака с дымом. Российские оккупанты даже остановили движение через Керченский мост. Также облака дыма видны в районе острова Тузла.

15:54 СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой обезвредила агентурную сеть ГРУ России в Киеве. Правоохранители задержали 4 российских агента, которые собирали разведданные об обороне столицы.

15:15 В Кремле отреагировали на ракетный обстрел Одесской области, который совершили их военные. Там снова цинично солгали, что по гражданским не стреляют.

15:11 Российские военные 1 июля в очередной раз ракетами атаковали Николаевскую область. Войска агрессора выпустили сразу 12 ракет. Виталий Ким рассказал, что жертв нет.

14:59 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что удары по области сегодня свидетельствуют о том, что сбылся самый плохой сценарий. Российские оккупанты мстят за Змеиный.

14:40 Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что страны "Рамштайна" обязались предоставить нам более 600 танков, 500 артиллерийских систем и прочее. Теперь Украина получит не десятки, а сотни единиц различного вооружения.

14:07 Борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 5 внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

14:06 Силы ПВО нанесли 10 ударов россиянам в Луганской области. Нашим военным удалось попасть в логистические центры оккупантов, рассказывает командование Воздушных сил ВСУ.

14:01 Елена Зеленская прокомментировала ракетный удар по Одесской области. Она подчеркнула, что под завалами базы отдыха находятся дети, прибывшие в регион, чтобы хоть немного забыть о том, что в Украине сейчас война. И жизнь этих детей оккупанты решили унести.

13:58 Утром 1 июля враг нанес массированный ракетный обстрел по Николаевщине. Всего по области, рассказал глава городского совета Александр Сенкевич, враг выпустил около 10 ракет. Оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них серьезно повреждено, другие – несущественно.

13:49 В Мариуполе продолжают обнаруживать братские могилы. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, на Левобережье города в одной из них лежит более сотни тел. И местные "власти" не спешат заниматься перезахоронениями.

13:27 Тем временем оккупанты продолжают упражняться во лжи. Они убеждают, что в Одесской области били не по жилому дому, а по радиолокационной станции.

13:06 Верховная Рада назначила нового омбудсмена. Им стал народный депутат Дмитрий Лубинец. Он – глава Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Важно Необходимая помощь для наших защитников на Запорожском направлении: детали

12:58 Владимир Зеленский призвал народных депутатов принимать необходимые для евроинтеграции решения. Кроме того, он совместно с Русланом Стефанчуком и Денисом Шмыгалем подписали совместное заявление о единстве всех ветвей власти.

12:56 Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время брифинга рассказал о состоянии пострадавших в результате ракетного удара по Одесской области. Известно, что двое из госпитализированных находятся в критическом состоянии. За жизнь борются медики и планируют провести операции.

12:34 Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал ракетный обстрел Одесской области. Он подчеркнул, что Россия еще раз подтвердила свой статус страны-террориста. Кроме того, уже ведется расследование военного преступления, которое совершили военные страны-агрессора.

12:10 В ГУР МО появилась очередная информация о российских захватчиках. Стало известно, что с Херсонщины оккупанты пытаются сбежать в Крым. На временно оккупированный полуостров они выбираются через Арбатскую стрелку.

11:53 Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. В воздушном командовании "Юг" сообщили об успешном "приземлении" беспилотника "Форпост". Он обошелся оккупантам в 6 миллионов долларов.

11:52 Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий поделился очередной информацией. По его словам, возле украинских границ Беларусь уже сосредоточила 7 своих батальонов. Это позволяет им сковывать действия ВСУ, ведь они не могут отправиться на Восток, где сейчас ведутся ожесточенные бои.

11:36 На временно оккупированных территориях Запорожской области были замечены подразделения с военными из Беларуси. Об этом сообщил местный корреспондент 24 канала. Он заметил, что они могут быть наемниками.

11:19 В ОК "Юг" отметили, что сигнал воздушной тревоги в Одесской области раздался практически одновременно со взрывом. Представитель ведомства подчеркнула, что это произошло из-за бешеной скорости ракет, а также работы стратегической авиации врага.

11:07 Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что под завалами базы отдыха в Одесской области остаются три человека. Известно, что один из них – ребенок.

11:03 Тем временем в Центре и на Востоке Украины объявили чрезвычайную пожарную опасность. В Укргидрометцентре подчеркивают, что она связана с жарой. Напомним, что местами столбики термометров достигают отметки в +36 градусов.

10:56 Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила онлайн в Верховной Раде Украины. Она подчеркнула, что нашему государству необходимо как можно скорее назначить руководителей САП и НАБУ. Таким образом, мы приблизимся к евроинтеграции.

10:06 В разведке Великобритании подчеркнули, что освобождение острова Змеиный – не "жест доброй воли". В ведомстве отметили, что ВСУ нанесли немалые потери врагу, а также изолировали его.

Представительница ОК "Юг" сообщила дополнительные детали обстрела Белгород-Днестровского района Одесской области. Известно, что один ребенок сейчас находится в коме. Медики борются за его жизнь.

09:59 Российские военные обстреляли Запорожье. Во время обстрела враг попал в магистральный газопровод. Это произошло в районе села Мирного, передает корреспондент из Запорожья.

09:57 Известно, что в результате ракетных обстрелов Одесчины погиб 10-летний мальчик. Также пострадали дети 4 и 17 лет. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

09:45 Сергей Гайдай рассказал о новых деталях ситуации на фронте. Он отметил, что ВСУ удалось остановить наступление оккупантов в направлении Лисичанского желатинового завода. Российским захватчикам пришлось отступить.

09:43 Появились обновленные данные о жертвах ракетного удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Уже известно о 19 погибших. Также спасателям удалось обнаружить около 30 останков. Их отправят на экспертизу для установления личности.

09:34 Российские военные в ночь на 1 июля обстреляли Славянский курорт. Об этом сообщил глава ВГА Вадим Лях. По его словам, обошлось без жертв.

09:21 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий отметил, что ночь в регионе была спокойной. Чего не скажешь про утро, ведь враг обстрелял около 07:00 Эсманскую общину. Было 17 минометных "прилетов". К счастью, обошлось без разрушений и жертв.

09:07 Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украину ожидает очень сложная война. Кроме того, он подчеркнул, что нашим военным до сих пор не хватает тяжелого вооружения. Достаточное его количество помогло бы изменить ход событий на фронте.

09:05 В Генштабе ВСУ сообщили об актуальных потерях врага по состоянию на 1 июля. Нашим военным уже удалось уничтожить 35 750 российских военных. А за прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 150 захватчиков.



Актуальные потери врага по состоянию на 1 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

08:58 Число жертв ракетного удара по Одесчине возросло. Известно о 18 погибших, а также о 31 раненом. Среди них, к сожалению, есть и дети.

08:50 Сергей Гайдай доложил о ситуации в Луганской области. Глава ОВА отметил, что российские войска продолжают атаковать Лисичанский НПЗ. Они уже захватили его часть, а также постоянно уничтожают в городе дом за домом.

08:49 Глава Донецкой ОВО Павел Кириленко рассказал о ситуации в регионе. По его словам, Украина сейчас контролирует 45% области. Он напомнил, что треть территории Донбасса враг оккупировал на протяжении восьми лет.

08:31 В Офисе Президента прокомментировали ракетный удар по Одесской области. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко подчеркнул, что террор – привычная для России тактика. Также высказался об обстреле Михаил Подоляк. Он призвал предоставлять Украине больше противоракетной защиты.

07:57 Появились новые подробности авиаудара по Одесской области. Известно, что от рук врага пострадали беременная женщина, а также трое детей. Об этом сообщили местные власти, ссылаясь на ОК "Юг".

07:45 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, какой была ночь в области. Он заметил, что звучала одна тревога и была одна вражеская атака. Из РСЗО оккупанты били по Никопольскому району. По предварительной информации, обошлось без жертв. Специалисты уже прибыли на место прилета и выполняют свою работу.

07:02 Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал ситуацию во время телемарафона. Он подчеркнул, что:

поселок, по которому попала российская ракета, абсолютно мирный и не имеет ничего общего с военными базами;

цифры жертв и пострадавших постоянно растут, а на местах событий продолжают работать спасатели;

вылетали вражеские самолеты с территории временно оккупированного полуострова Крым.

07:01 Спасатели показали последствия ракетного удара по многоэтажке в Одесской области. Напомним, что атака разрушила целый подъезд девятиэтажки. Жилой дом уже больше напоминает сплошную руину.

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Одесской области / Пресс-служба ГСЧС

06:55 В Генштабе ВСУ опубликовали утреннюю сводку от 1 июля. В ней отметили, что российские военные стремятся окружить ВСУ в районе Лисичанска. Кроме того, враг хочет захватить "дорогу жизни", но никак не может этого добиться.

06:47 Во временно оккупированной Евпатории вдруг включили сирену, извещающую о воздушной тревоге. Жителей это очень испугало. Более того, они не поверили в басни местной "власти", которая нелепо попыталась объяснить причины. Якобы это было штормовое предупреждение.

06:37 Министр обороны Алексей Резников поделился информацией о предоставлении Украине оружия международными партнерами. Канада передаст на нужды ВСУ бронированные машины боевой поддержки, а также беспилотные камеры.

06:36 Также спасатели сообщили о ситуации на базах отдыха, в которые попали российские военные. Известно о разрушении трехэтажного и четырехэтажного зданий одной из них. В результате атаки врага погибли три человека, в частности ребенок. Кроме того, травмирован еще один человек.

06:20 В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара по многоэтажке в Одесской области возросло количество жертв. Известно о 14 погибших, а также о 30 пострадавших. На месте происшествия до сих пор работают спасатели.

05:53 В ОК "Юг" сообщили о потерях врага в регионе за минувшие сутки. Известно, что наши военные нанесли сокрушительный удар по россиянам. В результате этого армия врага потеряла:

35 человек личного состава;

2 модернизированных танка Т-72Б3;

4 единицы другой бронированной техники.

05:44 Беспокойным было утро для жителей Николаева. Во время воздушной тревоги в городе слышали множество взрывов.

05:33 В Институте по изучению войны поделились очередной аналитикой. Согласно их данным, поражение оккупантов на острове Змеиный таки снизит давление. Но блокада украинских портов не прекратится.

05:08 Тем временем россияне продолжают откладывать свои "улучшения" на временно оккупированных территориях. Так, им пришлось перенести на неопределенный срок запуск поезда, соединяющего Крым с Херсоном и Мелитополем.

04:00 Напомним, что с 1 июля заработал визовый режим с Россией. Для того, чтобы попасть в Украину, россиянам необходимо теперь будет получить визу.

02:34 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией о россиянах, покидавших остров Змеиный. Известно, что во время своего бегства враг жег технику и документы. А вот ВСУ удалось уничтожить "Тор", катер, а также состав оккупантов.

02:25 Сергей Братчук опубликовал дополнительную информацию. Известно, что враг попал в жилой дом. В результате ракетного удара один из подъездов разрушен. Уже известно о десяти погибших.

01:47 Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Как рассказал спикер ОВА Сергей Братчук, в результате погибли мирные жители города.

01:24 В ГСЧС сообщили новые детали о ракетном ударе по Николаеву, который враг нанес 29 июня. Стало известно, что число жертв возросло до восьми человек.

00:35 Вскоре сигнал о воздушной тревоге раздался во многих городах Украины. Речь идет о Юге, Центре, а также частично Востоке нашего государства.

00:06 В Харькове объявили о воздушной тревоге. Во время этого в городе раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители. Они также заметили, что вражеская ракета могла прилететь из Белгорода.

Источники разведки сообщили 24 каналу, что российские военные пытались обстрелять украинские позиции в направлении Шахтерска. Но наше ПВО не только сбило все вражеские снаряды, но и разрушило его планы.