Подробности сообщают в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Что известно об успешных поражениях врага?

Украинские операторы беспилотников наносят систематические и сокрушительные удары по позициям захватчиков. Использование FPV-дронов позволяет эффективно выявлять и ликвидировать врага даже в самых сложных условиях.

Украинские военные продолжают активно наращивать потенциал беспилотной авиации и приглашают мотивированных граждан присоединиться к защите государства. Желающие освоить профессию оператора дронов могут стать частью Сухопутных войск – самого многочисленного рода войск Вооруженных Сил Украины.

ВСУ уничтожают врага: смотрите видео

Кстати, узнать подробную информацию об имеющихся вакансиях и новых условиях контрактов можно по номеру горячей линии 0800503696.

Каковы были результаты предыдущих операций против вражеских объектов?

Ранее мы сообщали, что пилоты украинского пограничного подразделения "Феникс" обнаружили в тылу российских войск современную радиолокационную станцию "Небо-У". Вместе с смежными подразделениями пограничники начали следить за целью и готовить удар. Как сообщили в "Фениксе", российскую РЛС удалось уничтожить одним точным попаданием.

Не менее существенны потери врага и в живой силе. Так, по состоянию на 20 сентября 2026 года с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 517 990 военнослужащих. За прошедшие сутки потери личного состава составили еще 1 560 человек.