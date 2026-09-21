Подробиці повідомляють у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про успішні ураження ворога?

Українські оператори безпілотників завдають систематичних та нищівних ударів по позиціях загарбників. Використання FPV-дронів дозволяє ефективно виявляти й ліквідовувати ворога навіть у найскладніших умовах.

Українські військові продовжують активно нарощувати потенціал безпілотної авіації та запрошують мотивованих громадян долучатися до захисту держави. Охочі опанувати професію дронаря можуть стати частиною Сухопутних військ – найчисельнішого виду Збройних Сил України.

ЗСУ нищать ворога: дивіться відео

До слова, дізнатися детальну інформацію про наявні вакантні посади та нові умови контрактів можна за номером гарячої лінії 0800503696.

Якими були результати попередніх операцій проти ворожих об'єктів?

Раніше ми розповідали, що пілоти українського прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили в тилу російських військ сучасну радіолокаційну станцію "Небо-У". Разом із суміжними підрозділами прикордонники почали стежити за ціллю та готувати удар. Як повідомили у "Феніксі, російську РЛС вдалося знищити одним точним влучанням.

Не менш суттєвими є втрати ворога й у живій силі. Так, станом на 20 вересня 2026 року від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 517 990 військових. За минулу добу втрати особового складу становили ще 1 560 осіб.