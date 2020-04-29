12 дней в каюте без окон: украинец поделился деталями о карантине на круизном лайнере

Владислав Солодовник – один из украинцев, которые из-за карантина застряли на круизном лайнере Costa Victoria. Ему пришлось провести 12 дней в закрытой каюте без окон, а после возвращения домой – еще две недели он не выходил из своей квартиры.

В утреннем шоу на 24 канале путешественник рассказал, что 22 марта его "закрыли" в каюте, а 24 апреля закончилась самоизоляция.

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Costa Victoria следовал из Дубаи в Венецию, но в дороге его застала вспышка коронавируса, поэтому пришлось несколько раз экстренно менять маршрут. На борту обнаружили случай заражения COVID-19. Порты отказывались принимать лайнер, поэтому он вынужденно простаивал в самоизоляции у берегов Италии.

На своей странице в фейсбук мужчина рассказал, что поднялся на борт круизного лайнера 7 марта в Дубае. Сначала он жил в закрытой каюте без окон, там и провел почти две недели карантина. Впоследствии его все же переселили в комнату с балконом.

Солодовник подчеркнул, что он и другие украинцы не получали информации о том, что их оставили на карантине. "Нам каждый день говорили, что, скорее всего, завтра-послезавтра что-то должно решиться и нас отправят домой. В таком режиме мы прожили на карантине почти три недели", – добавил он.

Никто ничего не говорил. Это влияло на психику. Потому что каждый раз просыпался с мыслью, что это наконец тот день, когда нас, возможно, отправят домой. Ведь других пассажиров отправляли, в частности – европейских туристов,

– отметил путешественник.

По его словам, французы, немцы, австрийцы и венгры покинули корабль буквально в первые дни. Их забирали автобусами и чартерными рейсами. Зато украинцам говорили, что организация их эвакуации продолжается, но процесс затянулся.

"Нам говорили, что выходить из каюты нельзя. Конечно, кто-то пытался, но персонал просил вернуться. Я старался следовать инструкциям и избегать потенциальных скоплений людей на палубе", – рассказал он.



Каюта, в которой жил путешественник / Фото с фейсбука Владислава Солодовника

По словам Солодовника, на борту было 7 украинских туристов. Они все познакомились между собой еще в начале круиза и даже организовали совместный интернет-чат. Кроме этого, было еще и 8 членов экипажа из Украины.

Также путешественник рассказал, чем занимался во время карантина на круизном лайнере. Ведь несмотря на то, что в каюте был телевизор, он его в принципе никогда не смотрит. Поэтому изоляция сначала давалась нелегко.

За первые сутки я прочитал книгу. У меня был с собой ноутбук, поэтому мог делать то, что не требует интернета. Например, наконец дошли руки перебрать старые фотоархивы,

– отметил он.

"Но после третьего дня стало трудно себя чем-то занять. Но в комментариях на фейсбук-странице мне предложили помощь. Купили и скачали онлайн книги, и перевели их в правильный формат, чтобы я мог читать с телефона", – рассказал он.

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