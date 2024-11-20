Что хранили на 13 арсенале ГРАУ в Новгородской области, который атаковали украинские дроны

"Добрые" дроны ночью 20 ноября атаковали поселок Котово Новгородской области. Там расположен 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России, куда и направлялись БпЛА.

Атака была настолько мощной, что пришлось начать эвакуацию населения. О том, что хранилось на ГРАУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что хранилось на 13 арсенале ГРАУ

Андрей Коваленко подтвердил, что ГРАУ в Новгородской области атаковали украинские дроны.

Этот арсенал расположен примерно в 680 километрах от границы с Украиной.

На нем хранилось разнообразное российское и даже северокорейское оружие.

На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300,С-400, и боеприпасы для комплекса "Тор",

– сообщил председатель ЦПД.

Интересно, что недавно российские СМИ сняли целый сюжет, в котором местные жители жаловались, что ВСУ могут добраться и до этого военного объекта.

К слову, накануне Силы обороны атаковали 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области, в результате чего там произошла детонация. Удар мог быть осуществлен американскими ракетами ATACMS.