Как сообщает Newsmaker, после проверки территории работа аэропорта возобновилась.

Почему закрыли аэропорт Кишинева?

Работа международного аэропорта Кишинева была приостановлена из-за анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе.

Сообщение о возможном наличии взрывчатки на территории объекта поступило в 4:30. После этого правоохранители эвакуировали пассажиров и персонал, а регистрацию на рейсы приостановили.

На место прибыли взрывотехники, которые в течение трех часов обследовали территорию аэропорта. В 7:30 они подтвердили, что угрозы нет, после чего аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

В то же время из-за вынужденной задержки были задержаны более десяти рейсов.

Напомним, по данным СМИ, 4 августа в аэропорту немецкого Лейпцига дрон со взрывчаткой попал в крыло украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Беспилотник врезался в участок, где расположены топливные баки, но не взорвался. После падения дрон около четырех часов оставался на земле. Впоследствии взрывное устройство обезвредили специалисты.

Рядом с украинским самолетом и ранее обнаруживали неизвестный БПЛА со взрывчаткой. Разведка США даже связывала Россию с инцидентом в немецком аэропорту Лейпциг-Галле.