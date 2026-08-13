Як повідомляє Newsmaker, після перевірки території роботу летовища відновили.

Чому закривали аеропорт Кишинева?

Роботу міжнародного аеропорту Кишинева призупиняли через анонімне повідомлення про нібито замінування.

Повідомлення про можливу вибухівку на території об'єкта надійшло о 4:30. Після цього правоохоронці евакуювали пасажирів і персонал, а реєстрацію на рейси призупинили.

На місце прибули вибухотехніки, які протягом трьох годин обстежували територію аеропорту. О 7:30 вони підтвердили, що загрози немає, після чого летовище повернулось до звичного режиму роботи.

Водночас через вимушену паузу затримали понад десять рейсів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 4 серпня в аеропорту німецького Лейпцига дрон із вибухівкою влучив у крило українського транспортного літака Ан-124 "Руслан". Безпілотник врізався в ділянку, де розташовані паливні баки, але не вибухнув. Після падіння дрон близько чотирьох годин залишався на землі. Згодом вибуховий пристрій знешкодили фахівці.

Біля українського літака й раніше виявляли невідомий БпЛА з вибухівкою. Розвідка США навіть пов'язувала Росію з інцидентом у німецькому аеропорту Лейпциг-Галле.