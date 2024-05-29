13 из 14: Воздушные силы отчитались о сбитии "Шахедов"
В ночь на 29 мая противник снова терроризировал украинские города. Так, оккупационное войско атаковало ударными БПЛА типа "Шахед". В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы.
Оккупанты в ночь на 29 мая выпустили 14 беспилотников. В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских целей удалось обезвредить защитникам неба.
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Уничтожили 13 вражеских целей из 14
Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что в ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали 14-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Враг атаковал из района Приморско-Ахтарска, что в России.
Для того, чтобы отразить воздушное нападение врага привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате противовоздушного боя сбито 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях,
– говорится в сообщении.
Что происходит на фронте: кратко
- К вечеру 28 мая российские оккупационные войска нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта. В Генштабе сообщили, что количество боевых столкновений возросло до 110. Оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха.
- Именно на Покровском направлении ситуация остается наиболее напряженной. На Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. На Лиманском направлении украинские военные отбили все 16 атак российских оккупантов, а потерь позиций не было допущено.
- С начала суток на Харьковском направлении российские оккупанты 7 раз атаковали позиции украинских бойцов. В Генштабе отметили, что ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. Там сообщали о бое в районе Волчанска.
- Подробнее о ситуации на фронте по состоянию на вечер 28 мая – читайте в материале.