Разыскивали почти месяц: на Буковине нашли мертвой 13-летнюю девочку

На Буковине с 11 апреля разыскивали 13-летнюю девочку. К сожалению, 2 мая стало известно, что ее нашли мертвой в русле реки Прут.

Ребенок был жительницей села Чагор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.

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Что показала судебно-медицинская экспертиза

Поисками малолетней девочки занимались полицейские, спасатели, операторы БпЛА, военнослужащие, волонтеры и местные жители. Также были разосланы ориентировки в другие области.

От места, где в последний раз видели ребенка, полицейские вместе со спасателями постоянно проводили тщательный осмотр прилегающей территории и водоема с привлечением специалистов водолазных работ. Во время повторного обследования водоема операторы БпЛА ГУ ГСЧС с помощью спецтехники разыскали тело пропавшей девочки в русле реки Прут,

– сообщили в полиции.

Нашли ребенка примерно в 5 километрах от места исчезновения в пределах села Острица Магальской общины.

Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за утопления.

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства и причины смерти девочки. Продолжается досудебное расследование.