14-летнего подростка из Черниговщины, которого оккупанты вывезли в Беларусь, вернули домой

14-летний Сергей Сорокопуд вернулся домой в село Ягодное, что на Черниговщине, после того, как российские оккупанты вывезли его в Беларусь. Украинские полицейские помогли старшей сестре парня забрать его из Гомеля.

История Сергея Сорокопуда

Семья Сергея пережила русскую оккупацию и в полной мере почувствовала ее ужасы. На судьбу парня и его родных пришлось немало тяжелых испытаний.

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В дом семьи прилетел снаряд

Как рассказала сестра Сергея Алина, первые несколько дней после начала полномасштабной войны люди в деревне жили словно "по инерции". Однако тревога нарастала. Грохот взрывов становился ближе, а впоследствии начали долетать и звуки автоматных очередей.

В начале марта в угол дома семьи Сорокопудов прилетел вражеский снаряд. Он попал в их спальню.

Мы все уцелели чудом, потому что прятались от обстрела в самом крепком участке квартиры – в коридоре. Наутро перешли в подвал, а уже вечером село заняли русские,

– вспоминает девушка.

Жизнь в оккупации

Когда оккупанты вошли в Ягодное, всем приказали собрать вещи и загрузить их в авто, мол, будут "везти в эвакуацию". Однако, отвезли недалеко – в подвал сельской школы, в 300 метрах от дома.

Русские вели себя в деревне как хозяева. Жили в частных домах и подвалах многоквартирных этажей. Свою военную технику они расставляли вплотную к домам и огородам, и оттуда обстреливали позиции ВСУ.

Семья Сергея пережила российскую оккупацию на Черниговщине / Фото Национальной полиции Украины

Тем временем в тесном школьном подвале пытались выжить более 350 человек. Преимущественно там были местные жители. Самому молодому из них на тот момент было полтора месяца, самому старшему – более 90 лет.

Иногда оккупанты разрешали селянам выходить из подвала. Это случалось "под настроение", когда не стреляли. Когда прошло несколько дней жизни в школе, люди смогли договориться с россиянами о том, чтобы развести во дворе огонь и приготовить еду. Однако это принесло Сорокопудам еще большее горе – Сергей был ранен.

Ранение Сергея и "эвакуация" в Беларусь

Алина рассказала, что тогда был теплый день, пригрело солнце. Люди вышли на улицу, готовили есть и грелись у костра. Там был ее младший брат.

"Вдруг мы услышали свист снаряда, и сразу – взрыв. Брат упал, я подбежала к нему – изо рта уже кровь пошла, кружится голова, ничего не понимает, но двигаться может", – рассказала девушка.

Соседка помогла отвести мальчика в медпункт, который россияне также обустроили в школе. Уже там они увидели, что Сергея серьезно пострадал – ранило спину, а осколок вошел в легкое. Оккупанты оказали юноше первую помощь, как смогли. Укололи укол, поставили капельницу, а потом снова отправили ночевать в подвал.

14-летнего Сергея вывезли в Беларусь раненым / Фото Национальной полиции Украины

Утром россияне меня отвезли машиной в другую деревню. Говорили, отвезут в Россию. Потом оказалось, что в Гомель. Но я не знал, где это,

– вспомнил Сережа.

Когда мальчика привезли, его положили в больницу вместе с другими людьми. Там ему только делали перевязки. Но примерно через 3 недели его перевели в детскую больницу и сделали 2 операции. По словам юноши, у него были переломы 2 ребер и зацепило легкое.

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Сначала у мальчика не было никакой связи с родными. Однако неравнодушные медики из Беларуси написали о Сергее в фейсбуке – отмечали, что он ищет свою семью. Украинские военные вместе с волонтерами разыскали его родителей уже тогда, когда войска оккупантов отступили с Черниговщины.

Когда у родных у Сергея появился новый телефон (старые отобрали и уничтожили россияне), они позвонили по белорусскому номеру, указанному в сообщении. Ответила медсестра, которая ухаживала за юношей. С тех пор они поддерживали связь, однако главный вопрос оставался открытым – как вернуть Серёжу домой?

Возвращение в Украину

Об этой истории благодаря мониторингу соцсетей узнали ювенальные полицейские. Это распространенная практика, ведь в полицию люди обращаются не всегда. В то же время важная информация часто получает огласку в интернете, и уже так доходит до правоохранителей.

Схема возвращения Сергея домой была непростой. Ее сложность прежде всего заключалась в том, что официальная белорусская медицина настаивала на том, чтобы передать мальчика родителям, но сделать это могла только сестра. Дело в том, что мама юноши болеет и не может уехать из дома даже на день, а папа не имеет права на пересечение границы.

Однако, совместно с ювенальными полицейскими, Сорокопудам удалось пошагово выстроить путь, который и привел Сережа домой. Первую проблему удалось решить, поэтому Алина – через Польшу в Минск, а оттуда в Гомель – отправилась за братом.

Старшая сестра Алина забрала Сергея из Беларуси / Фото Национальной полиции Украины

Начальник ювенальной полиции Черниговщины Оксана Огненко лично общалась с Алиной по телефону, направляя ее действия. Пограничники сообщили, где можно безопасно пересечь границу, а сотрудники ювенальной превенции Волыни "подхватили" брата с сестрой сразу после того, как они попали в Украину. Там их накормили, дали возможность хорошо отдохнуть и посадили на поезд в Киев.

В конце концов, в столице Алину и Сергея встретили родные. Все вместе Сорокопуды вернулись домой – в Ягодное.

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Полицейские посетили семью

На днях Оксана Огненко и ее коллеги посетили Ягодное, чтобы лично познакомиться с Сергеем и его семьей. Они привезли детям сладкие гостинцы, а также пообещали организовать необходимую помощь.

Ювенальные полицейские посетили семью Сорокопудов / Фото Национальной полиции Украины

В частности, стражи порядка хотят позаботиться о том, чтобы Сергей смог заниматься своим хобби – боксом. По словам руководительницы ювенальной полиции, парень восстановился после ранения и стремится вернуться к тренировкам и победам на ринге. Огненко заверила, что как только заработают спортивные секции, она пообщается с тренерами, которые помогут юноше вернуться в спорт.

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