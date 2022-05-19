Історія Сергія Сорокопуда

Сім'я Сергія пережила російську окупацію та повною мірою відчула її жахи. На долю хлопця та його рідних прийшлося чимало важких випробувань.

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У будинок сім'ї прилетів снаряд

Як розповіла сестра Сергія Аліна, перші кілька днів від початку повномасштабної війни люди у селі жили немов "по інерції". Однак, тривога наростала. Гуркіт вибухів ставали ближчими, а згодом почали долітати й звуки автоматних черг.

На початку березня у ріг будинку сім'ї Сорокопудів прилетів ворожий снаряд. Він влучив у їхню спальню.

Ми усі вціліли дивом, бо ховалися від обстрілу у найміцнішій ділянці квартири – у коридорі. На ранок перейшли у підвал, а вже увечері село зайняли росіяни,

– пригадує дівчина.

Життя в окупації

Коли окупанти увійшли у Ягідне, всім наказали зібрати речі та завантажити їх в авто, мовляв, "везтимуть в евакуацію". Однак, відвезли недалеко – у підвал сільської школи, що за 300 метрів від дому.

Росіяни поводилися у селі як господарі. Жили у приватних будинках та підвалах багатоквартирних багатоповерхівок. Свою військову техніку вони розставляли впритул до будинків та на городах, і звідти обстрілювали позиції ЗСУ.

Родина Сергія пережила російську окупацію на Чернігівщині / Фото Національної поліції України

Тим часом у тісному шкільному підвалі намагалися вижити понад 350 людей. Переважно там були місцеві мешканці. Наймолодшому з них на той момент було півтора місяця, найстаршій – більше ніж 90 років.

Іноді окупанти дозволяли селянам виходити з підвалу. Це траплялося "під настрій", коли не стріляли. Коли минули кілька днів життя у школі, люди змогли домовитися з росіянами про те, щоб розвести на подвір'ї вогонь та приготувати їсти. Однак, це принесло Сорокопудам лише ще більше горя – Сергія було поранено.

Поранення Сергія та "евакуація" в Білорусь

Аліна розповіла, що тоді був теплий день, пригріло сонце. Люди вийшли на вулицю, готували їсти та грілися біля вогнища. Там був і її молодший брат.

"Раптом ми почули свист снаряду, і відразу – вибух. Брат упав, я підбігла до нього – з рота вже кров пішла, паморочиться у голові, нічого не розуміє, але рухатись може", – розказала дівчина.

Сусідка допомогла відвести хлопчика до медпункту, який росіяни також облаштували у школі. Уже там вони побачили, що Сергія серйозно постраждав – йому поранило спину, а осколок увійшов у легеню. Окупанти надали юнакові першу допомогу, як змогли. Вкололи укол, поставили крапельницю, а після знову відправили ночувати у підвал.

14-річного Сергійка вивезли у Білорусь пораненим / Фото Національної поліції України

Вранці росіяни мене відвезли автівкою в інше село. Казали, відвезуть в Росію. Потім виявилося, що в Гомель. Але я не знав, де це,

– пригадав Сергійко.

Коли хлопчика привезли, його поклали до лікарні разом з іншими людьми. Там йому лише робили перев'язки. Але приблизно через 3 тижні його перевели до дитячої лікарні та зробили 2 операції. За словами юнака, у нього були переломи 2 ребер та зачепило легеню.

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Спершу хлопчик не мав жодного зв'язку з рідними. Однак, небайдужі медики з Білорусі написали про Сергія у фейсбуці – зазначали, що він шукає свою сім'ю. Українські військові разом з волонтерами розшукали його батьків вже тоді, коли війська окупантів відступили з Чернігівщини.

Коли у рідних Сергія з'явився новий телефон (старі відібрали та знищили росіяни), вони подзвонили за білоруським номером, вказаним у дописі. Відповіла медсестра, яка доглядала за юнаком. З того часу вони підтримували зв'язок, однак головне питання залишалося відкритим – як повернути Сергійка додому?

Повернення в Україну

Про цю історію завдяки моніторингу соцмереж дізналися ювенальні поліцейські. Це поширена практика, адже напряму до поліції люди звертаються не завжди. Натомість важлива інформація часто набуває розголосу в інтернеті, і вже так доходить до правоохоронців.

Схема повернення Сергія додому була непростою. Її складність насамперед полягала в тому, що офіційна білоруська медицина наполягала на тому, щоб передати хлопчика батькам, натомість зробити це могла лише сестра. Річ у тім, що мама юнака хворіє і не можу поїхати з дому навіть на день, а тато не має права на перетин кордону.

Однак, спільно з ювенальними поліцейськими, Сорокопудам вдалося покроково вибудувати шлях, який і привів Сергійка додому. Найпершу проблему вдалося владнати, тож Аліна – через Польщу до Мінська, а звідти у Гомель – вирушила за братом.

Старша сестра Аліна забрала Сергія з Білорусі / Фото Національної поліції України

Начальниця ювенальної поліції Чернігівщини Оксана Огненко особисто спілкувалася з Аліною телефоном, скеровуючи її дії. Прикордонники повідомили, де саме можна безпечно перетнути кордон, а співробітники ювенальної превенції Волині "підхопили" брата з сестрою одразу після того, як вони потрапили до України. Там їх нагодували, дали можливість добре відпочити, та посадили на потяг до Києва.

Врешті, у столиці Аліну та Сергія зустріли рідні. Усі разом Сорокопуди повернулися додому – у Ягідне.

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Поліцейські відвідали родину

Днями Оксана Огненко та її колеги завітали до Ягідного, аби особисто познайомитися з Сергієм та його родиною. Вони привезли дітям солодкі гостинці, а також пообіцяли організувати надання необхідної допомоги.

Ювенальні поліцейські відвідали родину Сорокопудів / Фото Національної поліції України

Зокрема, правоохоронці хочуть потурбуватися про те, щоб Сергій зміг займатися своїм хобі – боксом. За словами керівниця ювенальної поліції, хлопець відновився після поранення і прагне повернутися до тренувань і перемог на ринзі. Огненко запевнила, що щойно запрацюють спортивні секції, вона поспілкується з тренерами, які допоможуть юнакові повернутися у спорт.

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