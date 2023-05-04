Не успел добежать несколько метров домой: история гибели от обстрела школьника на Черниговщине
Источник:"Обозреватель"
Российские захватчики 1 мая запустили управляемые авиационные бомбы по деревне Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области. В результате атаки погиб 14-летний Валик Мехед.
Мальчик вместе с папой возвращался домой. Они были совсем недалеко от дома, как услышали в небе страшный гул, а потом раздался взрыв. Вражеская ракета упала возле школы.
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Что известно о гибели ребенка на Черниговщине
Валентин Мехед вместе с отцом 1 мая уже был в нескольких метрах от дома. Парень не успел добежать до родного дома.
Ведь тогда одна авиабомба упала рядом с отцом и сыном на территории неработающей школы. Когда дым немного развеялся, отец увидел сына – у ребенка шла кровь. К сожалению, обломок ракеты попал ему в шею. Ранение было смертельным.
С ребёнком попрощались 3 мая. Валик Мехед учился в 8 классе в другом селе Печенеги.
Валик был самым юным ребенком в семье. Есть еще двое старших братьев, оба сейчас на фронте, защищают Украину,
– рассказал староста села Лизуновка Михаил Лелетко.
По его словам, Валентин рос в простой семье. Мама занимается домашним хозяйством, а отец – ездит на заработки в Киев. Ребенок гордился своими братьями и публиковал их фото в своем инстаграме.
В школе о Валентине вспоминают как об очень чутком и веселом парне.
"Помню первое знакомство с Валиком в третьем классе. Блондин с шикарными глазами и сияющей улыбкой. Он был моим учеником в 2017 году. Навсегда запомню его таким. Невероятная боль", – рассказала учительница Татьяна Попова.
В школе учителя напоминают, что Валик особо не выделялся в учебе, однако любил спорт – играл в футбол. Также парень всегда помогал, если его просили о чем-нибудь.
Россия ударила по деревне впервые
В последнее время оккупанты словно взбесились. Ночью летели ракеты, а днем стреляют из минометов, часто запускают эти авиационные бомбы. Бывает, что их самолеты зависают там, за нашу границу не заходят. А бывает, что зависают прямо над нашими деревнями, выпускают бомбы и разворачиваются, летят назад,
– рассказал местный житель Михаил.
Люди рассказали, что по селе Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области россияне ударили впервые за все время. Раньше люди слышали взрывы в соседних деревнях.
Местные жители рассказали, что вторая бомба 1 мая упала в огороде частного дома. Как следствие, он почти полностью разрушен. Также в селе пострадали ориентировочно 30 двухквартирных жилых домов, два дома – восстановить невозможно.
Россия ударила по Черниговщине
- Посреди дня 1 мая Россия ударила управляемыми авиационными бомбами по Новгород-Северскому району Черниговской области.
- Тогда глава областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о гибели ребенка возле школы, которая не работала.
- Впоследствии СМИ рассказали, что погибший ребенок – 14-летний мальчик. Ему обломок ракеты попал в шею. Тогда писали, что отец был позади, а ребенок впереди. В результате ранения мальчик скончался на месте.