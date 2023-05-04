Не успел добежать несколько метров домой: история гибели от обстрела школьника на Черниговщине

Российские захватчики 1 мая запустили управляемые авиационные бомбы по деревне Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области. В результате атаки погиб 14-летний Валик Мехед.

Мальчик вместе с папой возвращался домой. Они были совсем недалеко от дома, как услышали в небе страшный гул, а потом раздался взрыв. Вражеская ракета упала возле школы.

Смотрите также Во время обстрела Херсона тяжело ранен мальчик и 17-летняя девушка: в каком они состоянии

Что известно о гибели ребенка на Черниговщине

Валентин Мехед вместе с отцом 1 мая уже был в нескольких метрах от дома. Парень не успел добежать до родного дома.

Ведь тогда одна авиабомба упала рядом с отцом и сыном на территории неработающей школы. Когда дым немного развеялся, отец увидел сына – у ребенка шла кровь. К сожалению, обломок ракеты попал ему в шею. Ранение было смертельным.

С ребёнком попрощались 3 мая. Валик Мехед учился в 8 классе в другом селе Печенеги.

Валик был самым юным ребенком в семье. Есть еще двое старших братьев, оба сейчас на фронте, защищают Украину,

– рассказал староста села Лизуновка Михаил Лелетко.

По его словам, Валентин рос в простой семье. Мама занимается домашним хозяйством, а отец – ездит на заработки в Киев. Ребенок гордился своими братьями и публиковал их фото в своем инстаграме.

В школе о Валентине вспоминают как об очень чутком и веселом парне.

"Помню первое знакомство с Валиком в третьем классе. Блондин с шикарными глазами и сияющей улыбкой. Он был моим учеником в 2017 году. Навсегда запомню его таким. Невероятная боль", – рассказала учительница Татьяна Попова.

В школе учителя напоминают, что Валик особо не выделялся в учебе, однако любил спорт – играл в футбол. Также парень всегда помогал, если его просили о чем-нибудь.

Россия ударила по деревне впервые

В последнее время оккупанты словно взбесились. Ночью летели ракеты, а днем стреляют из минометов, часто запускают эти авиационные бомбы. Бывает, что их самолеты зависают там, за нашу границу не заходят. А бывает, что зависают прямо над нашими деревнями, выпускают бомбы и разворачиваются, летят назад,

– рассказал местный житель Михаил.

Люди рассказали, что по селе Лизуновка Новгород-Северского района Черниговской области россияне ударили впервые за все время. Раньше люди слышали взрывы в соседних деревнях.

Местные жители рассказали, что вторая бомба 1 мая упала в огороде частного дома. Как следствие, он почти полностью разрушен. Также в селе пострадали ориентировочно 30 двухквартирных жилых домов, два дома – восстановить невозможно.

Россия ударила по Черниговщине

Посреди дня 1 мая Россия ударила управляемыми авиационными бомбами по Новгород-Северскому району Черниговской области.

Тогда глава областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о гибели ребенка возле школы, которая не работала.

Впоследствии СМИ рассказали, что погибший ребенок – 14-летний мальчик. Ему обломок ракеты попал в шею. Тогда писали, что отец был позади, а ребенок впереди. В результате ранения мальчик скончался на месте.

Глава ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что в последние дни увеличилось количество обстрелов населенных пунктов Черниговской границы. Чаус сказал: "Россия – террорист. Этот террорист убивает наших людей, разрушает наши дома, уничтожает лесные хозяйства и торфяные заводы".