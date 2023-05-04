Хлопчик разом з татом повертався додому. Вони були вже зовсім недалеко від домівки, як почули у небі страшний гул, а потім пролунав вибух. Ворожа ракета впала біля школи.

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Що відомо про загибель дитини на Чернігівщині

Валентин Мехед разом з батьком 1 травня вже був за декілька метрів від дому. Хлопець не встиг добігти до рідної домівки.

Адже тоді одна авіабомба впала поряд із батьком та сином на території школи, що не працює. Коли дим трохи розвіявся, батько побачив сина – у дитини йшла кров. На жаль, уламок ракети влучив йому в шию. Поранення було смертельним.

З дитиною попрощались 3 травня. Валік Мехед навчався у 8 класі в іншому селі Печеніги.

Валік був наймолодшою дитиною в сім'ї. Мав ще двох старших братів, обоє зараз на фронті, захищають Україну,

– розповів староста села Лизунівка Михайло Лельотко.

За його словами, Валентин ріс у простій родині. Мама займається домашнім господарством, а батько – їздить на заробітки у Київ. Дитина пишалась своїми братами та публікувала їхні фото у своєму інстаграмі.

У школі про Валентина згадують як про дуже чуйного та веселого хлопця.

"Пам'ятаю перше знайомство з Валіком у третьому класі. Блондин із шикарними очима та осяйною усмішкою. Він був моїм учнем у 2017 році. Назавжди запам'ятаю його таким. Неймовірний біль", – розповіла вчителька Тетяна Попова.

У школі вчителі пригадують, що Валік особливо не виділявся у навчанні, однак любив спорт – грав у футбол. Також хлопець завжди допомагав, якщо його просили про щось.

Росія вдарила по селу вперше

Останнім часом окупанти немов оскаженіли. Вночі летять ракети, а вдень стріляють з мінометів, часто запускають ось ці авіаційні бомби. Буває, що їхні літаки зависають там, за наш кордон не заходять. А буває, що зависають просто над нашими селами, випускають бомби та розвертаються, летять назад,

– розповів місцевий житель Михайло.

Люди розповіли, що по селі Лизунівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області росіяни вдарили вперше за увесь час. Раніше люди чули вибухи в сусідніх селах.

Місцеві мешканці розповіли, що друга бомба 1 травня впала на городі приватного будинку. Як наслідок, він майже повністю зруйнований. Також у селі постраждали орієнтовно 30 двоквартирних житлових будинків, два будинки – відновити неможливо.

Важливо! Глава ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що в останні дні збільшилась кількість обстрілів населених пунктів Чернігівського прикордоння. Чаус сказав: "Росія – терорист. Цей терорист вбиває наших людей, руйнує наші будинки, знищує лісові господарства та торф'яні заводи".

Росія вдарила по Чернігівщині