14-летняя переселенка рассказала, почему жителям оккупированных городов нужно срочно уезжать

14-летняя Настя Алексикова уехала из Северодонецка Луганской области. Также девушка спасла раненую мать, а ее отец остался в больнице.

Девушка рассказала в 24 канале СВОИ, что не знает, жив ли отец, ведь он также был ранен. Стоит вспомнить, что 53-летняя Оксана из Харькова объяснила, что люди привыкают к постоянным взрывам, поэтому когда прилетело в 40 метрах от дома, уже страшно не было.

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14-летняя девочка обратилась к тем, кто боится уезжать

Девушка ответила на вопрос, что может сказать людям, которые боятся покидать родительские дома и переезжать в более безопасные места.

Могу посоветовать только одно – срочно выезжать из Северодонецка или других оккупированных или опасных регионов. Я знаю, что сейчас в моем городе нет боевых действий, он захвачен, нет тревог. Но никто не знает, как все обернется,

– объяснила Настя.

Также 14-летняя Настя Алексикова объяснила:

решение о выезде – своевременное и удачное, особенно пока нет боев снова;

нужно счастливо уехать, потому что оставшиеся люди рискуют своей жизнью;

граждане должны подумать о себе, своей семье, а уже тогда о своем доме.

Кратко о выезде украинцев с оккупированных территорий

25 июля Дмитрий Орлов объяснил, что во временно оккупированном россией Энергодаре ситуация остается крайне напряженной. В частности, потому, что российские оккупанты осуществляют систематические обстрелы с территории города.

Ранее раз в неделю в Энергодар удавалось доставить гуманитарные грузы. Сейчас ситуация усложняется, ведь оккупанты не пропускают резингрузы. Более того, не пропускают людей, которые эвакуируются в Запорожье.

Очень тяжелая ситуация с эвакуацией людей в Запорожье. Ведь там российские оккупанты на блокпоста в Васильевке заблокировали тысячи людей, которые пытаются эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Люди, среди которых есть дети и тяжелобольные, вынуждены ждать при большой жаре.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в очереди на выезд из временно оккупированного города стоит ориентировочно 5 тысяч человек, то есть более тысячи авто.

Все потому, что российские оккупанты не пропускают людей на блокпостах. Также у людей там нет медицинской помощи. К сожалению, в очередях уже умерло 5 человек.

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