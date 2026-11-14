Россияни атакували храм в Хмельницкой области
14 ноября российские войска нанесли удар по Хмельницкому району. В результате вражеского обстрела был поврежден местный храм.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
Что известно об атаке
В результате вражеского удара взрывная волна и осколки выбили стекла в религиозном сооружении. Кроме того, повреждения получил внешний фасад здания.
Глава области обратил внимание на преднамеренный террор против мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры.
Российские оккупанты в очередной раз демонстрируют свою жестокость, нанося удары по гражданским объектам, в том числе и по религиозным сооружениям,
– отметил чиновник.
Напомним, что оккупанты систематически терроризируют Хмельницкую область ударными беспилотниками. В частности, 11 ноября Россия провела атаку на энергетику области. Произошел пожар и аварийные отключения.
А 8 ноября войска агрессора на повредили жилой дом в Хмельницком районе, в результате чего пострадали два человека.
Также накануне БПЛА поразил жилую застройку областного центра. Тогда удар выбил окна в многоэтажках и повредил частные дома.