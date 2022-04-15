На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров: список маршрутов

В Украине продолжают эвакуировать людей из "горячих точек". В пятницу, 15 апреля, заработают 9 гуманитарных коридоров.

Об этом в своем телеграмме рассказала министерша Ирина Верещук. Большинство гуманитарных коридоров откроют в Луганской области.

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Маршруты эвакуации людей на 15 апреля

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье. Из этих населенных пунктов эвакуация будет происходить на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут. Место собрания – проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место собрания – улица Первомайская, 42.

Поселок Горный – Бахмут. Место собрания – улица Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Министер добавила, что в Луганской области гуманитарные коридоры заработают только при условии прекращения огня со стороны российских захватчиков.

Украинские власти призывают всех, кто имеет такую ​​возможность, выбираться из "горячих точек". Это может спасти вам жизнь, ведь боевые действия все еще продолжаются.

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