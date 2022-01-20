15-градусный мороз, ветер и полно снега: как выглядит высокогорье Карпат

На горе Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах сильный ветер и 15 градусов мороза. Также там много снега.

Спасатели сообщили об опасности схождения лавин. Речь идет о 3 уровне опасности – красный.

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Гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом

По состоянию на 08:40 20 января 2022 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 15 – 16 метров в секунду, температура воздуха -15 градусов,

– говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что 20 января будет 3 уровень снеголавинной опасности на высокогорье:

Закарпатской;

а также Ивано-Франковской областей.

Гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Укргидрометцентре предупредили о непогоде 20 января утром и днем. В частности:

в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду;

днем в Карпатах и ​​на Закарпатье сильный снег, а также метели – первый уровень опасности, то есть желтый.

Коротко о погоде в Украине

18 января сообщили, что на Одессу надвигается мощный циклон "Ханелор". Синоптики рассказали, чего следует ждать. В частности, сообщили, что скорость его порывов будет достигать 19 – 30 метров в секунду.

18 января 349 населенных пунктов в 10 областях остались без электроснабжения. В частности, ветер натворил бед на Западной Украине.

17 января во Львовской области прошел сильный снег, который сопровождали мощные порывы ветра. В результате урагана на женщину в Самборе упало дерево, а ряд населенных пунктов области остались без света.

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Полный текст публикации Черногорский горный поисково-спасательный пост

По состоянию на 08:40 20 января 2022 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 15 – 16 метров в секунду, температура воздуха -15 градусов.