150 украинцев заблокированы в Секторе Газа, Киев готовит эвакуацию граждан

Украинские дипломаты разыскали в Израиле семерых украинцев, которые до этого считались пропавшими. Территорию Израиля и Сектора Газа пытаются покинуть более 400 граждан Украины.

За трое суток оперативный штаб МИД, созданный для помощи украинцам в Израиле, разработал более 700 обращений наших граждан. Об этом рассказал спикер МИД Украины Олега Николенко в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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В зоне боевых действий спасли украинского мальчика

Николенко рассказал, что за минувшие сутки наши дипломаты разыскали семерых украинцев на юге Израиля, которые до этого считались пропавшими. По его словам, сейчас эти граждане находятся в безопасности.

Кроме того, украинское посольство помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле.

Украинские дипломаты занимаются украинским мальчиком, который был спасен в зоне боевых действий. Николенко рассказал, что ему предоставляется медицинское лечение, психологическая поддержка и готовится его возвращение в Украину родственникам.

Украина может подтвердить гибель двух украинцев, однако есть информация о вероятной гибели еще 3 граждан.

Что касается украинцев, погибших или пострадавших. У нас есть подтвержденная информация о двух украинках. Ситуация больше не поменялась. У нас есть информация о возможной гибели еще 3 украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газа. Но эта информация пока не подтверждена,

– сказал спикер.

150 украинцев не могут уехать из Сектора Газа

По информации Николенко, на территории Израиля находятся около 300 граждан Украины, которые не могут уехать из-за отмены авиарейсов. Также 150 украинцев заявили о своем желании уехать из Сектора Газа.

По его словам, в Секторе Газы ситуация несколько сложнее, поскольку там продолжаются активные боевые действия. Поэтому любой процесс вывоза граждан может происходить при соответствующей безопасности, которой там пока нет.

Спикер МИД рассказал, что украинцы могут покинуть территорию Израиля из аэропорта Бен-Гуриона. По его словам, некоторые компании продолжают летать из Израиля.

В то же время, оперативный штаб и другие причастные ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути помощи украинцам покинуть Израиль.

Граждан будут сообщать, если появятся альтернативные варианты, как покинуть Израиль.

Украина готовит эвакуацию из Сектора Газа

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что те граждане Украины, которые находятся на территории именно Сектора Газа, подлежат немедленной эвакуации.

По его словам, Украина готовит эвакуацию, чтобы сберечь жизнь наших граждан в случае начала наземной операции Израиля.

Дело в том, что если начнется наземная операция, границы будут закрыты по периметру, в результате чего невозможно будет проводить там эвакуацию вообще.

Заметим, что ночью 10 октября мощные взрывы прозвучали в Секторе Газа, который контролируют палестинцы. Армия Израиля заявила об успешном поражении более 200 целей на территории Сектора Газа за ночь.