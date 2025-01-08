Было ненадлежащее управление и контроль, – Драпатый рассказал о расследовании по 155 бригаде

Во Франции подтвердили факты СЗВ в 155 бригаде "Анна Киевская", которая находилась на обучении за рубежом. На территории Франции тренировали 2300 солдат, преимущественно срочников без боевого опыта, еще 2200 бойцов проходили обучение в Украине.

О ситуации в 155 бригаде и решениях проблемных вопросов Главнокомандующему доложил Михаил Драпатый, командующий Сухопутными войсками ВСУ. Об этом генерал написал в Facebook, сообщает 24 Канал.

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Как шла подготовка бригады

Он также встретился с командованием бригады и французскими журналистами, которые работают в подразделении и посещают позиции, чтобы собственными глазами увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и используют предоставленное Францией вооружение.

Драпатый считает, что выходить в публичную плоскость до выяснения всех обстоятельств было рано. Также он отметил, что события, связанные с созданием 155 бригады, произошли еще до его назначения в КСВ.

Формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранным государством происходило впервые и в довольно сжатые сроки – всего за несколько месяцев. Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса,

– отметил генерал.

Он поблагодарил французскую сторону за полное выполнение обязательств перед Украиной и смелость в реализации совместного проекта.

Что известно о проблемах бригады

По его словам, во время формирования новой бригады было зафиксировано:

ненадлежащие управление и контроль за процессом;

ошибки при комплектовании;

не всегда взвешенные решения по управлению личным составом;

несовершенное планирование подготовки в Украине и за рубежом;

запоздалую реакцию высшего командования на проблемы.

Большинство системных недостатков уже проанализировано, по отдельным направлениям реализуют соответствующие решения.

Бригада на фронте меньше месяца. Это – тот период, когда проявляются все недостатки в комплектовании и подготовке личного состава. Когда раскрывается дух воина. Я очень благодарен бойцам, которые адаптируются к непростым условиям и воюют,

– написал Драпатый.

Над обеспечением бригады уже идет работа, Минобороны привлечено к процессу. Также командир 155-й бригады развернул систему дополнительной подготовки бойцов, и КСВ будет поддерживать его в поиске ресурсов и инструкторов.

Ситуация с СЗЧ

По словам командующего Сухопутными войсками, ситуация остается непростой. Основной вызов для бригады – низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, которые непосредственно руководят личным составом.

Это, вместе с привлечением подразделений к боевым действиям, влияет на количество СОЧ в 155-й бригаде. В то же время массовых случаев оставления позиций не зафиксировано. "Зато, наблюдаю определенную подмену понятий, когда количество СОЧников равны случаям дезертирства", – отметил Драпатый.

Простого решения этой проблемы нет – необходимо работать над всеми факторами, влияющими на СОЧ, не только в Сухопутных войсках, но и в Вооруженных Силах в целом.

Генерал поблагодарил журналистов, которые осветили проблемы, и добавил, что 155 бригада имени Анны Киевской "перспективная и еще проявит себя".

Ранее официальный представитель французской армии уверял – в СОЧ ушло немного людей. К слову, в стране дезертирство не является уголовным преступлением, французские прокуроры не имеют полномочий на арест таких лиц.