Отказываются воевать: бойцы 155 бригады, которую неоднократно разбивали ВСУ, устроили демарш

Российская 155-я бригада морской пехоты, которую уже неоднократно разбивали украинские защитники, отказывается воевать. Штурмовики закрылись в помещении и записали видео с жалобами на командование.

Бойцы 155-й бригады отказались выполнять приказы. Теперь им угрожают расстрелом, со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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"Если не выйду на связь, значит меня убили свои"

21 штурмовик 155-той бригады морской пехоты закрылись в помещении на территории псевдореспублики. Бойцы отказались выполнять приказы командования. Теперь им угрожают расстрелом.

Об этом рассказал друг раненого во время одного из штурмов военнослужащего бригады, предоставив аудиозапись. Кроме того, российские штурмовики, которые закрылись в помещении, записали видеообращение, в котором пожаловались на значительные потери.

За одну лесополосу около 150 человек легло. Ты просто не представляешь, лесополоса – это 500 метров, она в поле идет. Про***ли 6 танков, 3 мотолиги, там п***а. Забрать забрали, но эти 500 метров 200 жизней людей вообще не стоят. Короче, мой взвод – половина 200-е, половина 300-е,

– пожаловался российский военнослужащий.

Также оккупант добавил, что командир батальона 155 бригады БМП-2 с позывным "Серп" посылает людей на штурм Новомихайловки без поддержки группы эвакуации, без помощи медиков, без поддержки артиллерии.

Если не выйду на связь, значит меня убили свои из 155 бригады,

– заявил российский военный.

Также сказал, что замешан в этом "Варяг, "Купол", "Филин", "Серп", "Молот". Захватчик пожаловался, что свои же не считают их за людей.

"Был выставлен заградительный отряд – снайпера, которые действовали против нас, свои же. При этом мы хотим написать массовое обращение во все инстанции, чтобы это в конце концов уже прекратилось", – сказал захватчик.

Также добавил, что накануне отправили 3 штурмовые группы. Впрочем, из них добрались только 3 захватчика. Никакого прикрытия не предоставили. Раненых россияне также не эвакуировали, поэтому бойцы Путина выбирались как могли.

Люди, которые вернулись, их отправляют обратно с ножами, без оружия. Наше командование говорит, что мы мясо. За людей нас здесь никто не считает. Мы уже просто хотим, чтобы это прекратилось. Чтобы нас считали за людей. Мы не мясо,

– заявили российские военные на видео.

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