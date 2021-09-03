16 погибших, десятки пострадавших: в Мексике столкнулись грузовик и автобус
Источник:АР
Неподалеку мексиканского города Сонойота произошла авария. 2 сентября посреди шоссе столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Авария произошла на севере страны. Это шоссе расположено параллельно с границей США и Мексики, сочетая Сонойту с Сан-Луис-Рио-Колорадо.
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В аварии погибли 16 человек, а пострадали – более 20
22 человека получили ранения, из них 6 – в крайне тяжелом состоянии. Еще 16 человек – погибли,
– рассказали в прокуратуре штата Сонора.
По неподтвержденной информации местных СМИ, – автобус якобы врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. Впоследствии два авто протаранила еще фура.
В Guardia Nacional Carreteras сообщили, что из-за аварии частично затруднено движение на шоссе.
Страшная авария унесла жизни 16 человек в Мексике / Фото Guardia Nacional Carreteras
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