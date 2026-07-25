Это безумные деньги: эксперт сказал, с кем Украина может производить 160 ракет к Patriot ежемесячно

Польша предлагает вместе с Украиной производить ракеты к Patriot. Однако в этом уже есть наработки в Германии. Европейская защита в основном состоит из ракет комплексов Patriot и Freya. В последнем проекте большая нагрузка приходится на немцев, от них будут поступать головки самонаведения и другие компоненты.

Об этом в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт Константин Криволап , подчеркнув, что Германия мощно включается в эти процессы, сейчас заканчивает строительство завода, который будет производить ракеты PAC-2 GEM-T для сбивания аэродинамических целей, хотя их можно использовать и в специальных условиях для сбития баллистики, но вероятность невысока (15 – 30%).

Оборонные компании начали договариваться с Украиной

Авиаэксперт заметил, что если рассуждать, что рынок баллистики в мире – это ориентировочно 6 тысяч ракет, которые придется сбивать, то понадобится (если диверсифицировать между Freya и Patriot), 160 – 200 ракет к системам ПВО Patriot ежемесячно.

160 ракет в месяц – это сумасшедшие деньги. Это полмиллиарда каждый месяц будет приходить в страну, которая будет заниматься этим вопросом. С одной стороны, большое значение будет играть политика, но затем могут быть существенные изменения, связанные с бизнесом. Поэтому представители бизнеса (оборонная компания Raytheon) сразу приехали к Зеленскому и начали договариваться с ним,

– озвучил Криволап.

Он пояснил, что если будет указано, что ракета сделана и произведена в Украине во время войны и она используется ею для сбивания баллистики в условиях военного положения, то она уже будет оцениваться как суперракета. Соответственно, ее стоимость будет значительно выше, чем та, которая будет произведена, например, в Германии. Просто благодаря такой бирке, где будет указано: "испытана в боевых условиях".

А вот Польша сейчас производит пусковые установки, но хочет получить значительно больше денег и потому, по мнению Криволапа, предлагает себя в качестве безопасной площадки, где можно будет создавать эту ракету, собирать ее, то есть развернуть на своей территории производственные мощности.

Но немцы сильнее. Они уже построили заводы, серьезно общаются с компанией Raytheon, потому что именно она налаживает это производство. Они более близки к этой ситуации, чтобы начинать с них. Я не исключаю, что первые компоненты (могут быть договоренности с Зеленским) начнут производить у немцев для того, чтобы потом это частично переносить в Украину.

– предположил Криволап.

Авиаэксперт подытожил, что, по его мнению, указанные полмиллиарда ежемесячно должны быть распределены между Украиной, Германией и Польшей. А вот в каком соотношении – вопрос открытый. Он убежден, что технически все это реально, главное, чтобы политики и финансисты смогли договориться.

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