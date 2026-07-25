Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, наголосивши на тому, що Німеччина потужно включається в ці процеси, зараз закінчує будівництво заводу, який буде виробляти ракети PAC-2 GEM-T для збиття аеродинамічних цілей, хоча їх можна використовувати і в спеціальних умовах для збиття балістики, але ймовірність невисока (до 15 – 30%).

Оборонні компанії почали домовлятися з Україною

Авіаексперт зауважив, що якщо розмірковувати, що ринок балістики у світі – це орієнтовно 6 тисяч ракет, які доведеться збивати, то знадобиться (якщо диверсифікувати між Freya і Patriot), 160 – 200 ракет до систем ППО Patriot щомісяця.

160 ракет на місяць – це шалені гроші. Це пів мільярда кожного місяця приходите у країну, яка буде займатися цим питанням. З одного боку велике значення гратиме політика, але потім можуть бути суттєві зміни, пов'язані з бізнесом. Тому представники бізнесу (оборонна компанія Raytheon) одразу приїхали до Зеленського і почали домовлятися з ним,

– озвучив Криволап.

Він пояснив, що якщо буде вказано, що ракета зроблена і вироблена в Україні під час війни й вона використовується нею для збиття балістики в умовах воєнного станув, то вона вже оцінюватиметься як суперракета. Відповідно, її вартість буде значно вища, ніж тієї, яка буде вироблена, наприклад, в Німеччині. Просто завдяки такій бірці, де буде вказано: "випробувана в бойових умовах".

А от Польща зараз виробляє пускові установки, але хоче значно більше отримати грошей і тому, на думку Криволапа, пропонує себе в якості безпечного майданчика, де можна буде створювати цю ракету, збирати її, тобто розгорнути на своїй території виробничі потужності.

Але німці сильніші. Вони вже побудували заводи, серйозно спілкуються з компанією Raytheon, тому що саме вона налагоджує це виробництво. Вони ближчі до цієї ситуації, щоб починати з них. Я не виключаю, що перші компоненти (можуть бути домовленості з Зеленським) почнуть виробляти у німців для того, щоб потім це частково переносити в Україну,

– припустив Криволап.

Авіаексперт підсумував, що, на його погляд, зазначені пів мільярда щомісяця повинні бути розподілені між Україною, Німеччиною і Польщею. А от в якому співвідношенні – питання відкрите. Він переконаний, що технічно це все реально, головне, щоб політики й фінансисти змогли домовитися.

Повне інтерв'ю з Костянтином Криволапом: дивіться у відео