17 человек спасли, 2 пропавших без вести, – Клименко об ударе по пятиэтажке в Киеве
Россияне ночью 23 июня нанесли очередной удар по Киеву. В результате атаки разрушена многоэтажка, в которую прилетела российская баллистическая ракета.
Журналист и корреспондент 24 Канала Артур Зайонц рассказал о ситуации после обстрелов врага в Шевченковском районе, который больше всего пострадал.
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На месте удара по многоэтажке, которая разрушена, продолжаются спасательные работы.
По последним данным в результате атаки на Киев есть погибшие и пострадавшие. Одно из тел погибшего было деблокировано недавно.
Глава МВД Игорь Клименко рассказал о ситуации возле разрушенного дома.
По все локации имеем, к сожалению, 7 погибших. умерших и 17 человек спасены. Еще есть сообщение о двух человек, пропавших без вести,
– подчеркнул он.