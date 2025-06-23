17 человек спасли, 2 пропавших без вести, – Клименко об ударе по пятиэтажке в Киеве

Россияне ночью 23 июня нанесли очередной удар по Киеву. В результате атаки разрушена многоэтажка, в которую прилетела российская баллистическая ракета.

Журналист и корреспондент 24 Канала Артур Зайонц рассказал о ситуации после обстрелов врага в Шевченковском районе, который больше всего пострадал.

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На месте удара по многоэтажке, которая разрушена, продолжаются спасательные работы.



По последним данным в результате атаки на Киев есть погибшие и пострадавшие. Одно из тел погибшего было деблокировано недавно.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал о ситуации возле разрушенного дома.

По все локации имеем, к сожалению, 7 погибших. умерших и 17 человек спасены. Еще есть сообщение о двух человек, пропавших без вести,

– подчеркнул он.