17 дронов-камикадзе ночью атаковали Украину: сколько удалось уничтожить
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 14 июля российские террористы в очередной раз атаковали мирные населенные пункты Украины "Шахедами". Большинство дронов удалось сбить, впрочем, есть и попадание.
Всего оккупанты запустили на Украину 17 беспилотников. Нашим защитникам удалось уничтожить почти все.
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Сколько "Шахедов" сбили этой ночью
С вечера 13 до 4 утра 14 июля оккупанты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "Шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за минувшие сутки,
– отметили в Воздушных силах.
Добавили, что привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".
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Оккупанты ударили по Днепропетровщине
- К сожалению, на Днепропетровщине есть попадание. В результате вражеской атаки повреждено коммунальное предприятие в Кривом Роге. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника.
- Кроме того, задело два жилых дома и транспортное предприятие.
- Пострадал 56-летний мужчина.