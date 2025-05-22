Самый слабый пакет: экономист объяснил, почему санкции против теневого флота сейчас недейственны

Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России. Он, в частности, нацелен на около 200 судов теневого танкерного флота, а также касается вопросов гибридных угроз и прав человека. Впрочем, несмотря на масштаб санкционного списка, этот пакет уже называют одним из самых слабых.

Такое мнение 24 Каналу высказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, теневой флот России сейчас не нужен. Санкции начнут действовать только тогда, когда изменится ситуация на рынке, а Россия снова будет вынуждена прибегать к теневым схемам.

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Почему России пока не нужен теневой флот для продажи нефти

Экономист вспомнил, что страны G7 полтора года назад ввели ценовой потолок на российскую нефть – 60 долларов за баррель. На тот момент нефть марки Brent стоила 74 доллара за баррель, WTI – примерно 71-72, а российская Urals – около 66-67.

Россия, не желая терять 6-7 долларов на каждом барреле, начала использовать теневой танкерный флот – судна, которые перевозили нефть без указания страны происхождения. Эти танкеры прибывали в нейтральные порты, смешивали нефть с другими сортами, чтобы скрыть ее российское происхождение, и продавали уже дороже.

Сегодня ситуация другая. Цены на нефть упали:

Brent – около 64-65 долларов за баррель;

WTI – около 61;

Urals – около 56-57, а иногда и дешевле.

Это означает, что Россия может легально продавать нефть в пределах установленного потолка, не теряя прибыли.

Сейчас теневой танкерный флот России не нужен,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Министр иностранных дел Андрей Сибига уже обращался к странам G7 с предложением снизить установленный ценовой потолок на российскую нефть – хотя бы до уровня 35-40 долларов за баррель. Однако США не поддержали такую инициативу. Как результат, лимит в 60 долларов за баррель остается в силе.

Это создает парадоксальную ситуацию: ЕС вводит новые санкции против теневого танкерного флота России, которой на сегодня нет смысла его использовать.

В стратегической перспективе, если цены на нефть вырастут, Россия снова начнет массово использовать теневой флот для обхода ограничений, нынешние санкции могут сыграть хоть какую-то роль. Однако сегодняшний пакет не имеет реального влияния: флот не используется, а значительные объемы российской нефти легально попадают на международный рынок.

Например, Индия, один из главных покупателей, недавно закупила рекордные объемы российской нефти по 56 долларов за баррель. С учетом этого российское правительство даже пересмотрело среднюю цену нефти в бюджете: с 70 до 56 долларов. Очевидно, россияне понимают, что цена на нефть вряд ли будет повышаться.