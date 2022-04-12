19 600 ликвидированных оккупантов и полно уничтоженной техники: свежие потери России в войне
Источник:Генеральный штаб ВСУ
По состоянию на утро 12 апреля российские захватчики потеряли в войне против Украины около 19 900 солдат. Вместе с тем украинские защитники обезвредили 732 танка врага.
О новых потерях противника сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Военный орган добавил, что реальное количество обезвреженной техники может отличаться от опубликованных данных.
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Потери врага с 24 февраля по 12 апреля
В целом, российские войска потеряли:
- около 19 600 солдат,
- 732 единиц танков,
- 1 946 единиц боевых бронированных машин,
- 349 единиц артиллерийских систем,
- 111 единиц реактивных систем залпового огня,
- 63 единицы средств противовоздушной обороны,
- 157 самолетов,
- 140 вертолетов,
- 1406 единиц автомобильной техники,
- 76 цистерн с ГСМ,
- 7 кораблей и катеров,
- 124 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного оружия.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий,
– добавляют в Генштабе.
Потери врага на 12 апреля / Инфографика Генштаб ВСУ
Кстати, возле поселка Новоайдар в Луганской области, благодаря Вооруженным Силам Украины оккупанты потеряли запасы боеприпасов.
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