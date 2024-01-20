Яркая вспышка в небе над русской Махачкалой, часть города без света: жуткое видео

Поздним вечером 19 января стало известно, что в Дагестане произошло короткое замыкание. В результате половина полумиллионной Махачкалы внезапно засияла.

Детальнее о ситуации рассказали местные издания. Говорят, что из-за короткого замыкания в Дагестане вспыхнула кровля многоэтажки. Также без света осталось несколько улиц Махачкалы.

Читайте также В Брянщине в Клинцах горит нефтебаза: это спецоперация ГУР, – источники

Яркая вспышка и искры градом

Известно, что короткое замыкание произошло на высоковольтной линии. Оно стало причиной возгорания на крыше многоэтажки на улице Героев Дагестана, расположенной поблизости. Как пишут СМИ, пламя мгновенно охватило кровлю. Следовательно, спасатели оперативно эвакуировали 65 жителей, чтобы избежать жертв.

Как рассказали сами местные жители, они увидели яркую синю вспышку. Он сопровождался отключением света в центральной части Махачкалы.

В результате короткого замыкания вспыхнул пожар: смотрите видео

Впоследствии в МЧС России известили, что им удалось локализовать пожар. Правда, последствия замыкания устраняют. Собственно, в чатах местные жители жалуются, что соседние улицы во тьме, ведь после инцидента у них отсутствует электроэнергия.

Собственно, камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышку в Махачкале. На видео можно увидеть яркую вспышку, услышать резкий звук, после которого на автомобиле градом посыпались искры.

Жуткую вспышку сняла камера наблюдения: смотрите видео

В Клинке и Тамбов привезли "хлопок"

Обратим внимание, что в ночь на 19 января очень неспокойно было в ряде областей России. Представитель ГУР МО Андрей Юсов поделился деталями массовых возгораний в городах страны-агрессора.

По словам Юсова, когда речь идет о нефтебазе, привлеченной в обеспечении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами и не только, то это усложняет логистику русского войска. Это позволяет срывать графики снабжения.

Также представитель ГУР МО отметил, что это дает дополнительные возможности и больше времени. А еще это увеличивает простор для маневра украинских военных.

В то же время Андрей Юсов отреагировал на утверждение россиян, что пожары вспыхнули из-за атаки украинских беспилотников. Речь идет о БПЛА, которые способны преодолевать 900 километров.

Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но украинские беспилотники, конечно, могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, к Шойгу, Герасимову, тем людям, которые продолжают геноцидную войну против Украины,

– заметил Юсов.

Также он добавил, что было бы странно, если бы эти события прошли без последствий для военных объектов на территории страны-агрессора.